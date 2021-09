De acuerdo con el medio de comunicación, los equipos de búsqueda han estado peinando la Reserva Carlton en busca de Laundrie durante más de una semana. Aunque la búsqueda no ha rendido frutos, los investigadores esperan con una nueva táctica poder dar con el paradero de Brian Laundrie. Archivado como: Búsqueda prometido Petito

A una semana de haber hallado los restos óseos de Gabby Petito, las autoridades se centraron en buscar al prometido de la joven youtuber, Brian Laundrie, quien es considerado persona de interés y quien tiene una orden de aprehensión por usar la tarjeta de débito de Petito con ‘uso no autorizado’ generando una compra de $1,000 dólares.

No obstante, la policía de North Port seguirá ayudando con la investigación de Brian Laundrie. Ellos creen conveniente seguir en la búsqueda activa, aunque los agentes del FBI sean quienes lideren el caso para encontrar al principal sospechoso de la muerte de Gabby Petito; quizá tiene algo que ver las pruebas que encontraron los agentes en la casa de Laundrie.

No estamos perdiendo el tiempo aquí", dijo el comandante Joe Fussell del Departamento de Policía de North Port y rescató el medio de comunicación. "Estamos haciendo nuestra debida diligencia para encontrar a Brian en un área que la inteligencia nos había llevado y que posiblemente podría estar", sentenció.

La policía de North Port, ofreció declaraciones al respecto anunciando que harán todo lo posible para localizar a Brian Laundrie. Ellos mencionaron que esta búsqueda no es una pérdida de tiempo. Creen fervientemente que tienen las pruebas y elementos de que Laundrie puede estar dentro de la reserva, según Fox 4.

"Después de un fin de semana de búsqueda continua Brian Laundrie, es una escena diferente fuera de Carlton Reserve esta mañana. No hay oficiales fuera de la entrada. La policía de North Port dice que las búsquedas se están reduciendo y serán "áreas de orientación" basadas en la evidencia.", anunció el reportero Calvin Lewis a través de redes sociales.

A medida que continúa la búsqueda de Brian Laundrie, el prometido de la fallecida Gabby Petito, el FBI realizó una nueva visita a la casa de los padres de Laundrie en Florida pidiendo artículos personales que “coincidieran con su ADN”, informó The Sun.

Una nueva teoría que circula en redes sociales sugiere que Brian Laundrie “pudo haber envuelto el cuerpo del influencer en una lona negra”. Varias fotos publicadas por Petito y Laundrie muestran la lona en cuestión en la parte superior de la caravana blanca en la que viajaban, informó The Sun.

De acuerdo con un reporte del diario The Sun , indagadores de la web han llamado a prestar atención a varios mensajes escritos en un trabajo artístico de Gabby Petito publicado en su Instagram. La obra es un dibujo de un rostro femenino rodeado por unas frases y publicado el 27 de abril de 2020, según la fecha que indica el post.

El rompecabezas aún no logra armarse. Mientras las autoridades siguen la búsqueda de su novio Brian Laundrie, unos mensajes, que ahora parecerían extraños, escritos por Gabby Petito han llamado la atención de los usuarios que también tratan de descifrar por qué ocurrió el triste homicidio que ha conmocionado a Estados Unidos.

Analizan los mensajes

En uno de los mensajes alrededor del dibujo de la cara se leyó: “No me gusta salir. Me gusta mi cama”, mientras otro más abajo indicó: “Para mi futura yo: no estoy durmiendo, solo estoy cerrando los ojos”. Y en la parte superior del dibujo, un letrero mencionó: “De: el funcionamiento interno de mi mente…”.

Los usuarios comenzaron a leer y debatir sobre el significado de los mensajes en la obra de arte de Gabby Petito, que ella tituló “#boredinthehouseandiminthehousebored”, probablemente en referencia al éxito que se volvió viral en TikTok durante la cuarentena del Covid en 2020, explicó el referido periódico.