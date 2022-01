La capitana de la Guardia Costera, Jo-Ann F. Burdian, declaró anteriormente que la decisión de suspender la búsqueda no fue fácil. “Hemos saturado la zona una y otra vez”, dijo en una conferencia de prensa. “Hemos tenido buena visibilidad. Hemos sobrevolado la embarcación varias veces. Eso significa que no creemos que alguien más haya sobrevivido”.

“El objetivo de esta investigación es identificar, arrestar y enjuiciar a cualquier criminal u organización criminal que organizó, facilitó o se benefició de esta empresa condenada al fracaso”, dijo el agente especial a cargo de HSI Miami, Anthony Salisbury. Salisbury se negó a dar información sobre las nacionalidades de los pasajeros del barco, pero dijo que los investigadores consideran al único sobreviviente “una víctima en este momento”, y no un sospechoso.

El sobreviviente es un hispano oriundo de Colombia cuyos padres rogaron a las autoridades estadounidenses que lo dejen permanecer en el país. La Guardia Costera no ha facilitado detalles del sobreviviente, que está en un hospital bajo la custodia de agentes de migración, ni de las otras personas que viajaban en la barca que partió el sábado pasado de Bimini, una de las islas del archipiélago de las Bahamas, y se hundió el domingo a unas 40 millas (64 km) al este de la ensenada de Fort Pierce, a unos 200 km por tierra de Miami, informó Efe.

Madre hispana rompe el silencio

La madre del único sobreviviente del naufragio ocurrido el fin de semana frente a la costa este de Florida dijo que su hijo “Se aferró a lo quedó de la embarcación, así como se ve en la foto”. En unas declaraciones al canal de Miami Telemundo 51, con el rostro cubierto, la mujer hispana, que solo fue identificada como Marcia, reveló al medio que entre los 38 desaparecidos estaba también su hija de 18 años.

La mujer explicó que ha logrado hablar por teléfono con su hijo, quien se encuentra estable pero permanece hospitalizado y bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. "Me dijo: 'mamá, mi hermana se murió, mi hermana se ahogó, yo la busqué y no la pude encontrar. Yo la llamaba y la llamaba y mi hermana no aguantó'. Fue lo único que me dijo", relató la madre, visiblemente emocionada, reseñó EFE.