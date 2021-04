Expresidente Bush se ‘lanza’ para buscar la aprobación de la Reforma Migratoria de Biden

El republicano George Bush aseguró estar buscando lograr la aprobación

Es uno de los republicanos de ‘más alto rango’ que ha impulsado la reforma de Biden

El expresidente republicano de los Estados Unidos, George W. Bush se ‘lanza’ para buscar la aprobación de la Reforma Migratoria de Biden que daría un camino para la ciudadanía para millones de indocumentados que viven en el país.

George Bush aseguró que actualmente está haciendo “lobby”, es decir que está impulsando la Reforma Migratoria, entre los conservadores para proporcionar una vía a la ciudadanía para los indocumentados si se comprueba que no tengan antecedentes penales y pagan impuestos en EE.UU.

¿George Bush conseguirá la aprobación de la Reforma Migratoria?

“No sé si mi propio partido me escucha o no, esa es otra cuestión”, reflexionó en una entrevista transmitida este domingo por la cadena CBS. Lo anterior en una clara referencia a los republicanos y su negativa para aprobar esta Reforma Migratoria.

El exmandatario, está haciendo promoción de su libro “Out of Many, One: Portraits of American Immigrants” (De muchos, uno: retratos de inmigrantes estadounidenses), que recoge ilustraciones de sus propios retratos al óleo de inmigrantes.