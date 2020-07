Buscar pareja en la Nueva Normalidad de la pandemia: Webs de citas

Las cosas han cambiado, pero la búsqueda de una pareja sentimental es algo que siempre estará ahí.

Quizá pienses que ahora todo es más difícil pero buscara tu media naranja por Internet tiene muchas ventajas.

No hace falta exponerse a grandes multitudes cuando puedes encontrarla en la serenidad de tu propia casa.

Si buscar pareja ya era algo no tan fácil antes del coronavirus, las restricciones en lugares públicos, menos accesos a reuniones o el miedo a exponerse, lo ha vuelto todavía más complicado.

Pero la vida sigue después de la pandemia, y estamos seguros de que tienes un corazón y una vida abiertos a nuevas posibilidades sentimentales.

¿Has considerado la idea de buscar pareja online?

Si te parece una idea para perdedores, estás muy equivocado.

Buscar pareja online tiene muchas ventajas, entre ellas, la seguridad de no ir a ciegas, el buscar el perfil de una persona que te interese y el respaldo de webs de citas especializadas que te lo harán más fácil de muchas formas.

Lo digital está en ti

Todo lo hacemos online. Trabajamos en casa a distancia, hacemos el pedido del supermercado, programamos lo que queremos ver en pantalla, compramos, alquilamos, vendemos, planificamos on line.

¿Por qué no buscamos una nueva pareja de la misma forma?

Si antes no lo hacías, ahora las relaciones familiares y de amistad se mantienen vía WhatsApp o Zoom. No hay motivos para no estar comunicado con los demás, ya todo está al alcance de una tecla.

El amor también.

¿Cómo busco pareja en una web de citas?

Es muy sencillo. Generalmente rellenas un formulario con tus datos, lo que te gusta y lo que esperas encontrar. Además, hay ya webs de citas para todos los gustos.

Por ejemplo, LatinoMeetUp es una web para latinos, para hispanos que quieren tener citas en EEUU.

Cuando tus datos y la información que has introducido quedan resgistrados, se te recomendarán una serie de perfiles de otros usuarios buscando las mismas cosas que tú.

¡Eso acorta mucho un tiempo de búsqueda valioso!

Y, una vez que tengas esos perfiles, podrás ponerte en contacto con esas personas, y ver si resulta.

Las ventajas de hacerlo es que ya estarás conociendo de antemano cómo luce la persona, qué gustos tiene y si comparte metas y sueños contigo.

¿Cuánto voy a tardar en encontrar una pareja?

En realidad el proceso es rápido y cómodo, pero debes relajarte y disponerte a disfrutar de buscar pareja así. Quizá no suceda a la primera.

Puede ser que hasta encuentres personas a las que te gustaría seguir conociendo como amigos, después de todo, loa perfiles elegidos mostrarán gustos afines.

Puede ser que te lances a la aventura con una de estas, pero no resulte y se quede en una bella relación pasajera. tal como pasaría en un primer encuentro presencial.

Y puede ser que, a la primera o en algún momento, sí que encuentres al amor de tu vida. No sería nada raro porque, del otro lado de la pantalla, hay otras personas buscando a su amor, y una de ellas puede estar buscándote a ti.