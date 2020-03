Las autoridades policiales de la ciudad de Milwaukee, la más grande del estado de Wisconsin, buscan a una mujer de origen hispano que habría desaparecido misteriosamente desde finales de febrero, reportan medios locales.

De acuerdo con los primeros informes, Jacqueline Benitez, de 45 años de edad, fue vista públicamente por última vez al caer la noche del pasado 28 de febrero, por el lado sur de esta ciudad, donde cerca del 20 por ciento de la población es de origen hispano o latino.

