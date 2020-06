CID de Fort Hood y Texas Equusearch buscan a la soldado desaparecida Vanessa Guillén en el río León

En estas labores también dan su ayuda los Rangers de Texas y efectúan un rastreo en el área

Básicamente el objetivo es eliminar zonas donde pudiera estar la hispana

Autoridades del Comando de la División de Investigación Criminal (CID, por sus siglas en inglés) del Ejército de Fort Hood junto a Texas Equusearch, buscan a la soldado hispana desaparecida, Vanessa Guillén en el río León, para descartar que se pueda encontrar allí, de acuerdo a una publicación de Kcentv.

Texas Equusearch es una organización sin fines de lucro que ayuda en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Voceros de esta entidad comentaron que la búsqueda de la soldado comenzó el domingo luego que les llegara la solicitud de apoyo.

En estas labores también dan su ayuda los Rangers de Texas y fue el lunes que se comenzó a ver movimiento en el área del río León para tratar de localizar a Vanessa Guillén.

Tim Miller, director de Texas Equusearch, comentó de manera textual para el portal de noticias: “Sabemos que estas cosas son un proceso de eliminación. El liderazgo que obtuvimos para esta área, puede que no haya nada, pero nuevamente es un área que necesita ser eliminada. Puede que no haya nada, pero al menos sabremos dónde no está”.

Para iniciar con los trabajos, se instaló una casa rodante con al menos 30 personas que utilizaron varios vehículos como cuatrimotos.

Además, de acuerdo al Texas Equusearch, esa era la quinta vez que estaba en el lugar y se habló de la posibilidad de utilizar un bote para continuar con las labores.

Sobre la desaparición de Vanessa Guillén, una soldado de 20 años, se dice que fue vista por última vez el 22 de abril pasado dentro de la base militar ubicada a 170 millas al sur de Dallas.

La familia de Guillen inició una fuerte campaña para dar con el paradero de la joven que según la familia había sido acosaba sexualmente por un sargento.

La soldado fue vista por última vez en el estacionamiento del cuartel. Mientras sus pertenencias -las llaves de la habitación, su cartera y su identificación- fueron halladas en su área de trabajo en Fort Hood.

El Comando de Investigación Criminal del Ejército (CID), que investiga el caso ofreció una recompensa a quien dé pistas sobre el paradero de la joven. Ahora realizan la búsqueda de Vanessa Guillén en el río León.

Por su parte, la congresista Sylvia García anunció que visitará a la familia de la soldado hispano y que después de ello efectuará una rueda de prensa.

Adelantó que ella responderá a todas las preguntas sobre el caso y que además hará un llamado por el caso de la soldado de Fort Hood.

La conferencia de prensa está prevista para que inicie a las 11 de la mañana en el estacionamiento del Centro de Visitantes Marvin Leath en la entrada principal de Fort Hood.

