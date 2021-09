Las imágenes muestran a una emocionada Gabrielle Petito, quien explicó que la pareja había tenido una pequeña pelea y dijo que ella sufre de conducta obsesiva-compulsiva. Las autoridades determinaron que la joven fue la agresora, no obstante, Brian Laundrie dijo que no iba a presentar cargos contra su novia.

La policía está investigando la imagen

“No luce como él. Tatuaje en el brazo izquierdo… pero nos aseguraremos. Aparte de eso, seguro que se parece a él”, expresó Josh Taylor. Y según los metadatos, la fotografía fue tomada justo antes de las 5.00 de la tarde del viernes, aproximadamente una hora y media antes de que la policía se la mostrara a los padres de Brian Laundrie y ellos dijeran que no sabían nada de él desde el martes.

De acuerdo con la reseña de The Sun, el transeúnte quien tomó la imagen, Zachary Randazzo, le dijo al Post que no está “100 por ciento seguro” de que la fotografía muestre a Brian Laundrie, pero “se ve tan similar que no sé cómo no podría ser él”.