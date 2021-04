El Buró de Investigaciones de Georgia (GBI en inglés) indicó que está buscando a cinco sospechosos, uno todavía no identificado, por el asesinato de Rossana Delgado, quien había sido reportada como desaparecida y luego fue hallada muerta, informó WSB Radio.

Se cree que los cuatro implicados, más un quinto sospechoso que hasta la mañana de este domingo no había sido identificado, ya no se encuentran en Georgia, por lo que se ha alertado a las autoridades de todo el país sobre estas personas, destacó el informe de WSB Radio.

“Pagarás”; “la factura está llegando. Hay una deuda que pagar y no precisamente de dinero”; “Te buscan, póngase a la orden de la justicia”; “dicen que uno no debe juzgar a la persona como se ve, pero aquí claramente se ve que es un desecho humano esta mujer”; “la justicia divina se encargará de ti”; “asesina, Rossana ni nadie merece lo que le hicieron”, son algunos de los mensajes que ha recibido Colone en su cuenta de Instagram, donde posee 432 seguidores.

Reportas pistas para el caso de Rossana Delgado

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Colone, Ayala-Rodríguez, García o Barbosa-Juárez puede llamar de inmediato a la línea de información de GBI al 1-800-597-TIPS (8477), ofrecer la pista por internet en esta página o descargar la aplicación móvil See Something Send Something.

Las autoridades también advierten que si ves a alguna de estas personas, no te acerques a ella. Llame al 911 de inmediato. Esta investigación aún está activa. El GBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Gilmer continúan coordinando con la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow, el Departamento de Policía del Condado de DeKalb y el Departamento de Policía de Chamblee, así como con varias agencias estatales, locales y federales para ubicar y acusar a los responsables de la tragedia.