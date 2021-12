El padre de Abel Elías fue quien lo ayudó a escapar tras el mortal tiroteo

Un tribunal juvenil emitió una orden para que Abel Elías sea detenido, agregó la policía, y autorizó que se difundiera su nombre. Una vez que sea capturado, la fiscalía determinará si el adolescente será acusado como menor de edad o como adulto, mencionó el teniente Pedro Barineau, según el reporte de la referida agencia informativa.

The Associated Press acotó que no suele dar los nombres de jóvenes sospechosos de haber cometido un delito, pero en esta ocasión lo hace porque las autoridades indicaron que él es una amenaza para la seguridad pública. La policía también dio a conocer el miércoles una fotografía tomada de redes sociales que muestra a un chico quien sostiene un arma, de quien dijeron que es Abel Elías.