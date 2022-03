El presidente de México, Andres Manuel López Obrador está ocasionando burlas y críticas

El Parlamento Europeo recibió una respuesta de AMLO bastante polémica tras pronunciarse por asesinato de periodistas

Las redes sociales reaccionaron son asombro y vergüenza al comunicado del gobierno de México Este viernes, AMLO, presidente de México provocó una ola de comentarios y burlas en redes sociales, luego de que el Gobierno del país emitiera un comunicado al Parlamento Europeo de una manera bastante fuerte y retadora, en respuesta luego de que el órgano urgiera al país a proteger la integridad de los periodistas mexicanos, quienes están siendo asesinados. Según lo publica ‘El Financiero’, el pasado jueves, el Parlamento Europeo pidió a las autoridades mexicanas a que hagan algo para proteger y garantizar la seguridad del entorno de periodistas, así como activistas defensores de los derechos humanos, quienes lamentablemente están siendo asesinados a sangre fría. El Parlamento Europeo manda urgencia a AMLO para que proteja a los periodistas; él responde de forma polémica El Parlamento Europeo había aprobado una resolución con 607 votos a favor y dos en contra, así como 73 abstenciones, para hacer ver que México es desde hace mucho tiempo, el país más peligroso y mortal para los periodistas, fuera de una zona oficial de guerra, pues en 2022 ya van 7 asesinados. Para la Cámara, la situación en México ha empeorado desde que se dieran las últimas elecciones presidenciales en julio de 2018, pues según fuentes oficiales, por lo menos suman 47 los periodistas que han sido asesinados a la fecha, por lo que la petición a AMLO fue clara: protegerlos a como dé lugar… sin embargo, la respuesta del gobierno mexicano causó burlas por sus palabras…

La polémica carta de respuesta de AMLO al Parlamento Europeo que tiene a todos comentando Las redes sociales ‘se están comiendo vivo’ a AMLO luego de ver la carta que su gobierno envió al Parlamento Europeo, que intentó velar por la seguridad de los periodistas mexicanos y ahora, recibió una respuesta que provocó indignación, porque ese señalamiento no fue ‘bien visto’ por el presidente azteca. La carta escrita por AMLO y uno de sus asesores Jesús Ramírez Cuevas, dice lo siguiente: “A los diputados del Parlamento Europeo: Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”, comenzó.

Gobierno de México llama ‘borregos’ al Parlamento Europeo En manera de defensa muy ‘ofendidos’ por los señalamientos del Parlamento Europeo, la carta del gobierno de México continuó: “Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”. Y continúa: “El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora”, se puede leer, pero aún no terminaba.

¿Una verdadera vergüenza la respuesta del gobierno de AMLO al Parlamento Europeo? El cierre de la carta prácticamente, deja saber al Parlamento Europeo, que el gobierno de AMLO en México ‘no necesita’ ese tipo de aseveraciones (aún contando con las fuertes estadísticas de asesinatos de periodistas): “Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66 por ciento de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos”. “Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Gobierno de la República”, finaliza. A lo anterior, usuarios en las redes sociales desataron su furia.

¡Se lo acaban! AMLO es motivo de burlas por la respuesta a la petición Por medio de las redes sociales, diversas cuentas de usuarios reaccionaron a la escandalosa y polémica carta del gobierno de México al Parlamento Europeo: “La respuesta es de un pin… chairo de quinta, que pend… se ven, aquí ya los teníamos calificados, ahora los europeos ya los catalogaron como hiper pend…”, “Eso no es orden y respeto, empezando por que el parlamento europeo lo condena a él, no a México, es un ignorante, ahora resulta que toda Europa se puso de acuerdo con la oposición, por favor, mínimo usen tantito la lógica no hace daño”. “Un troglodita en representación de los Mexicanos ante el país y el mundo. Una gran vergüenza nacional”, “Cuando parece que no se puede caer más bajo, este gobierno encuentra la manera de hacerlo”, “Se parece a los mensajes que le envían a la novia cuando están tomados o cuando la novia les manda una carta toda encab….. Lo único importante es, ¿para qué tiene un ministro de relaciones si va a decir lo que le venga en gana y pelearse con todos los países?”, escribieron personas.

AMLO dice que él mismo escribió la carta enviada al Parlamento Europeo Este viernes, en su acostumbrada ‘mañanera’, se le cuestionó al presidente de México sobre la polémica respuesta al Parlamento Europeo, y muy orgulloso pese a las críticas aseguró que él mismo junto con uno de sus funcionario Jesús Ramírez Cuevas, escribieron de puño y letra la carta. “(¿Usted redactó este texto?) Sí, en el viaje (a Chiapas). Con Jesús y otros compañeros”, fue lo que dijo AMLO a uno de los reporteros luego de las críticas que realizaron en redes sociales ante la polémica redacción en donde tachan de ‘falta de respeto’ y hasta de ‘borregos’ a los señalamientos del Parlamento Europeo.

“No es cierto lo que sostienen. Es completamente falso, por eso hubo un pronunciamiento. Lamentablemente por la violencia que heredamos del periodo neoliberal seguimos teniendo homicidios en el país, ya vamos con una tendencia a la baja, porque estamos trabajando todos los días”, dijo AMLO. Más personas se pronunciaron en redes sociales: “Existen en #México licenciaturas en varias universidades Lic. En Relaciones Internacionales Lic. Ciencias Políticas Podría contratar a un egresado. Hay formas elegantes de redactar y poner en su lugar. Esta forma de contestar, ni un estudiante de licenciatura lo hace”, “Quisiera pensar que la @SRE_mx y específicamente, @m_ebrard no tenían conocimiento del comunicado pero ya han decepcionado antes así que podemos esperar cualquier cosa”, “Como si lo hubiera escrito cualquier chairo. Jajaja. Eso fue lo que me sorprendió”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE AMLO RECONOCIENDO QUE ÉL MISMO ESCRIBIÓ LA CARTA.