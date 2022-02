Una fuerte explosión cerca de una mina de oro en el suroeste de Burkina Faso mató el lunes a 60personas e hirió a más de 100, informaron la emisora ​​nacional y testigos, anunció The Associated Press. Las autoridades, anunciaron que seguirán las investigaciones por la explosión y que, consideran se trató de un accidente.

El peaje provisional fue proporcionado por las autoridades regionales luego de la explosión en el pueblo de Gbomblora, informó RTB. Se cree que la explosión fue causada por productos químicos utilizados para tratar el oro almacenado en el sitio, anunció The Associated Press. Las autoridades locales, siguen investigando la falla en la explosión.

Burkina Faso explosión muertes: ¿Los cuerpos estaban regados?

Una fuente, dijo a The Associated Press que al momento de la explosión se vieron varios cuerpos arrojados alrededor de la mina de extracción de oro. En las imágenes que se mostraron en televisión nacional, se podía observar como los heridos se encuentran en el exterior de la mina y las autoridades intentan auxiliar a las personas con rapidez.

“Vi cuerpos por todas partes. Fue horrible”, dijo Sansan Kambou, un guardabosques que estaba en el lugar durante la explosión, a The Associated Press por teléfono. Los cuerpos que se mostraron en televisión, fueron cubiertos por esteras y gente local que no trabaja en la mina, se acercaba a auxiliar; no se conoce si había niños presentes. Archivado como: Burkina Faso explosión muertes