El caso de Pablo Lyle sigue su curso ante la justicia estadounidense, que en esta oportunidad le da al actor buenas y malas noticias

Lyle no podrá volver a México

El actor se mantiene positivo y está listo para defenderse en la corte, dicen sus abogados

El caso de Pablo Lyle sigue su curso ante la justicia estadounidense. En esta oportunidad el actor recibió buenas y malas noticias por parte del juez.

En primer lugar, al actor se le denegó la posibilidad de volver a México.

Sus abogados habían argumentado que Lyle tenía problemas financieros y quería volver a su país para poder trabajar y sostener a su familia.

Sin embargo, el juez dictaminó que debía quedarse en Estados Unidos para enfrentar su situación legal.

Aunque no toda la información que surgió de su audiencia fue negativa. Según informaron sus defensores, el actor tiene ahora más libertad de la que tenía ayer.

“Pablo, ahora que tiene monitor, puede salir de la casa y hacer lo que él quiera aquí… a la hora que sea”, dijeron en una rueda de prensa difundida por Despierta América.

También aclararon que tiene restringida la posibilidad de quedarse en otra casa y que debe mantenerse en la residencia registrada como su domicilio.

¿Qué sigue en el caso de Pablo Lyle?

Por los momentos, Lyle podrá continuar con su proceso judicial de una forma ‘más libre’ hasta el 20 de marzo.

En esta fecha, una corte de apelaciones hará seguimiento a su caso y podría determinar si el argumento de defensa propia que interpuso la defensa es válido.

También declararon que el actor “tiene una actitud positiva, tiene confianza en sus abogado, en su familia y está listo para defenderse ne la corte”

Declararon que su situación migratoria es totalmente legal.

Opiniones encontradas

Este caso en el que un famoso es culpado de asesinato por la justicia ha despertado opiniones encontradas.

En la cuenta de Instagram del programa, los seguidores dejaron mensajes realmente opuestos.

Hubo quienes lo condenan por sus actos: “Me párese muy bien que no le dieron permiso para ir a México, él si quiere ir a ver a su familia y andar cómo si nada paso”, “El mató a alguien! El detalle es que quien mató al señor fue un ACTOR y por ser actor no merece cárcel?”, “Que pague por lo que hizo, qué fresco”, “Que pague su cana por soberbio, por no pedir disculpa”, “Bien merecido, NO preferencias a actores ni artistas, la ley, es ley y se respeta”, “Qué bueno, qué pagué su condena por que él es culpable”

Mientras que otros celebraron las concesiones que tuvo la justicia con Lyle: “Esas son buenas noticias!”.

“Este chico es tan trabajador que apuesto que se pone a hacer Uber o lo que sea para salir adelante. Dios primero todo se le resuelva para bien”, “Yo pienso qué cualquiera en una discusión empuja a otra persona. No contó con qué se iba a desnucar, pero no fue intencional”, “Por lo menos va a salir de su casa. Bien Pablo, estoy contigo”, escribieron algunos fanáticos dando aliento al actor.

¿Culpable o no? Pablo Lyle regresa a la Corte

La última vez que Pablo Lyle regresó a la Corte, se reveló una polémica petición ante el juez.

Luego de que hace varios meses la vida del actor mexicano cambiara a raíz de un golpe que le propinó a un señor de la tercera edad y este último muriera, Pablo Lyle regresó a la Corte y por fin se dio una fecha para que se emita una resolución.

“Ya terminó la audiencia y el juez escuchó los alegatos y va a estudiar todo el expediente”, dijo Juan José Origel para el programa ‘Hoy’, donde comenzó a circular el video sobre el caso.

Y el presentador aseguró que en escasos días se emitirá un fallo: “Va a ser el próximo miércoles 22 de enero cuando emita su fallo”.

Posteriormente, los demás presentadores continuaron revelando detalles sobre Pablo Lyle.

Se descubrió que el actor mexicano solicitó al juez el poder regresar a México por razones muy específicas: “Él solicitó por medio de sus abogados que lo dejen viajar a México para poder trabajar, para ver a la familia, demostrando que él no se quiere escapar, pero que sí tiene que seguir con su vida y sobre todo, conseguir recursos para seguir pagando”.