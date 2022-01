Todas hemos oído sobre una bucket list. Básicamente es ponerte unos objetivos creando una lista de experiencias que quieres hacer en algún punto de tu vida. Hay una película sobre este concepto (perfectamente titulada The Bucket List) protagonizada por Jack Nicholson y Morgan Freeman, y hay infinidad de sitios web y libros, dedicados a ayudarte a identificar y lograr esas aventuras que tienes que tener al estilo “cosas que debes de hacer antes de morir”.

A menudo, la idea de una bucket list está reservada para las personas que ya están grandes o tiene una salud que se está desvaneciendo, y usan esta lista como una manera para aprovechar la mayor parte del tiempo que les queda de vida. Y aunque respetamos totalmente esa motivación de revisar la lista de objetivos, ¿por qué deberías esperar para empezar hacer las cosas con las que sueñas?

La bucket list es personal

No hay momento adecuado para hacer una bucket list, y definitivamente no hay mal momento para comenzar a ponerte objetivos, sin importar cuales sean. Pero ¿cómo haces una bucket list? ¿Dónde comienzas? Bueno, para empezar, necesitas estar dispuesta a soñar y comenzar a pensar sobre el aspecto de ser capaz y que en verdad harás lo que tú quieras. Hacer una bucket list no se trata de considerar como ya es tu vida— es acerca de algo que anhelas poder experimentar, y luego, estar de acuerdo en que puedes y las harás. De acuerdo con Vanessa Van Edwards, autora y experta en comportamiento, puedes llamar a esta fase “dream storming” (una combinación de las palabras dreaming y brainstorming).

Piensa en grande y dedica algo de tiempo a anotar tus ideas sobre las aventuras y experiencias que te harían feliz. No tengas pena de lo que escribas, no hay una manera correcta de poner metas a tu persona. Si necesitas un poco de inspiración, estás de suerte… hay muchos recursos que pueden ayudarte a pensar sobre tus sueños y aventuras.