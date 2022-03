Bryan Zamora fue asesinado a balazos en Houston, Texas y a casi un mes del crimen no hay pistas en el brutal y misterioso ataque. La División de Homicidios de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris (HCSO, por sus siglas en inglés) ya investiga los detalles en la muerte del joven Bryan Zamora.

En la camioneta de Bryan Zamora los agentes de la División de Homicidios del HCSO encontraron una pistola. Sin embargo, el muchacho no había tenido tiempo de tomarla para defenderse. Los peritajes forenses revelaron que el arma no había sido disparada.

Al momento de escribir esta historia no está claro si los dueños del Tijuana Night Club cooperan con las autoridades. El HCSO pide a la comunidad que si alguien tiene pistas en el crimen, llame a su oficina al 713.274.9100 o a la organización sin fines de lucro Crime Stoppers de Houston al 713.222.8477. Todas las pistas se mantendrán anónimas.

“Era un hijo amoroso, un padre amoroso”

María Cristina Lozano es la madre de Bryan Zamora. La atribulada mujer ofreció una entrevista al canal de televisión KPRC-TV en Houston, Texas, para pedir en medio de su dolor que alguien revele la identidad del asesino o asesinos de su hijo tras el brutal ataque.

“Era un hijo amoroso, un padre amoroso. Siempre estaba haciéndonos reír… no puedo dormir, no puedo ver televisión. Él no merecía ser asesinado de ese modo”, dijo María Cristina Lozano en un conmovedor mensaje al reportero Deven Clark, de la estación KPRC-TV.