Bruno Mars | Biografía

Peter Gene Hernández, quien saltó a la fama mundial con el nombre de Bruno Mars, es un cantante, compositor y productor musical nacido en Honolulu, Hawái, el 8 de octubre de 1985.

Nombre real: Peter Gene Hernandez

Peter Gene Hernandez Lugar de nacimiento: Honolulu, Hawái, Estados Unidos

Honolulu, Hawái, Estados Unidos Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1985

8 de octubre de 1985 Ocupación: Cantante, compositor y productor musical

Cantante, compositor y productor musical Género musical: Pop, R&B, funk, reggae

Pop, R&B, funk, reggae Pareja: Jessica Caban (2012-presente)

Jessica Caban (2012-presente) Nacionalidad: Estadounidense

Familia de Bruno Mars

Peter Hernandez (padre)

Bernadette San Pedro Bayot (madre)

Presley Hernández (hermana)

Eric Hernandez (hermano)

Tahiti Hernández (hermana)

Tiara Hernández (hermana)

Jaime Hernández (hermano)

Pareja de Bruno Mars

Jessica Caban (2012-presente)

Su infancia transcurrió en Hawái, donde desde muy pequeño mostró interés en la música y en la actuación, imitando a diferentes artistas, entre los que destacó Elvis Presley.

Fue su padre quien lo bautizó con el sobrenombre de Bruno, ya que consideraba que tenía un gran parecido con el luchador Bruno Sammartino. Cuando tenía apenas cinco años de edad, el periódico The New York Times publicó una nota en la que describía al Bruno Mars como “El pequeño Elvis”, aunque su carrera no despegaría sino hasta unos años más tarde, cuando se trasladó a Los Ángeles, la cuna del espectáculo en Estados Unidos.

Desde muy pequeño, Bruno Mars sabía que su vocación se encontraba en la música y el baile, razón por la que, al concluir sus estudios de preparatoria, se trasladó a la ciudad de Los Ángeles, donde poco a poco empezó a recorrer las diferentes disqueras en busca de una oportunidad para grabar un disco. Si bien tuvo un contacto inicial con la discográfica Motown, Mars tuvo algunos tropiezos al no contar con la experiencia necesaria para componer e interpretar sus propias canciones, así como para crear una identidad musical que le hiciera destacar entre otros cantantes.

Mientras ganaba experiencia, se desempeñó como productor musical y compositor de canciones para artistas como Flo Rida, Travis McCoy y Adam Levine. Una de sus primeras colaboraciones como cantante se dio con Travis McCoy, con la canción “Billionaire”; gracias a esta colaboración logró llegar a los primeros lugares de popularidad y posicionarse como uno de los cantantes más prometedores de la época.

Su primera producción como solista salió al mercado en 2010 y tuvo por título “It’s Better If You Don’t Understand”, que logró colarse entre las 100 producciones más populares de la lista Billboard 200.

Durante su primera etapa como cantante logró colaborar con artistas ya consolidados que le permitieron llegar a los primeros lugares de popularidad; sin embargo, la fama de Mars vio un repunte marcado en 2010 gracias al lanzamiento de su sencillo “Just The Way You Are”, perteneciente a la producción “Doo-Wops & Hooligans”, su álbum debut. Esta canción llegó a lo más alto de las listas de popularidad por varias semanas, y su éxito le permitió comenzar a viajar de manera internacional, primero como artista invitado y, posteriormente, como solista.

Su siguiente álbum, “Unorthodox Jukebox”, fue lanzado al mercado en 2012, y de este se desprendieron los sencillos “Locked Out of Heaven”, “When I Was Your Man” y “Treasure”; en reconocimiento a sus composiciones y a su talento vocal, fue reconocido con el premio Grammy en la categoría “Mejor álbum vocal”.

Su producción musical más actual es el disco “24 Magic”, la cual lo llevó a presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en donde interpretó sus más grandes éxitos. Uno de los logros más destacados de su carrera en esta época fue haber vendido un millón de entradas en 24 horas para su gira mundial “24 Magic World Tour”.

En 2019, participó junto a la cantante Cardi B interpretando la canción “Please Me”.

Participaciones en cine de Bruno Mars

Año Título Personaje 1992 Honeymoon in Vegas Little Elvis 2014 Rio 2 Roberto (voz)

Participaciones en telenovelas y programas de televisión

Año: 1992; Front Runners

Año: 2010; Love Cures Cancer: Bruno Mars Rocks Project Ethos (Documental)

Año: 2010; The Tonight Show with Jay Leno

Año: 2010; Late Night with Jimmy Fallon

Año: 2010; Lopez Tonight

Año: 2010; Teen Choice Awards 2010

Año: 2010; 2010 MTV Video Music Awards

Año: 2010; A Different Spin with Mark Hoppus

Año: 2010; Late Show with David Letterman

Año: 2010; The Road to MSG: Z100’s Jingle Ball 2010

Año: 2011; American Idol

Año: 2011; Today

Año: 2011; X Factor

Año: 2012; Piers Morgan Tonight

Año: 2012; Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2012

Año: 2012; Big Morning Buzz Live

Año: 2012; The Victoria’s Secret Fashion Show

Año: 2012; The Graham Norton Show

Año: 2012; The X Factor

Año: 2013; Jimmy Kimmel Live!

Año: 2013; The Jonathan Ross Show

Año: 2013; Vivement dimanche

Año: 2013; Germany’s Next Top Model

Año: 2013; Le grand journal de Canal+

Año: 2013; Teen Choice Awards 2013

Año: 2013; 2013 MTV Video Music Awards

Año: 2013; MTV Europe Music Awards 2013

Año: 2014; The 56th Annual Grammy Awards

Año: 2014; Super Bowl XLVIII Halftime Show

Año: 2014; Plaza sésamo

Año: 2014; The Voice

Año: 2015; Pop Wrapped TV

Año: 2015; Ellen: The Ellen DeGeneres Show

Año: Año: 2016; Super Bowl 50 Halftime Show

Año: 2016; Jane the virgin

Año: 2016; The X Factor

Año: 2016; 60 Minutes

Año: 2017; Teen Choice Awards 2017

Año: 2017; Entertainment Tonight

Año: 2017; Bruno Mars: 24K Magic Live at the Apollo

Año: 2017; The Late Late Show with James Corden

Año: 2018; The 60th Annual Grammy Awards

Año: 2018; Coldplay: A Head Full of Dreams

Año: 2018; Ok! TV

Año: 2018; Rock Channel

Premios Grammy de Bruno Mars

Año Categoría Resultado 2011 Grabación del Año

Mejor Colaboración Rap

Mejor Canción Rap

Productor del Año, No Clásico

Grabación del Año

Canción del Año Nominado 2011 Mejor Interpretación Pop Vocal Masculina Ganador 2012 Grabación del Año

Canción del Año

Mejor Interpretación Pop Vocal

Álbum del Año

Mejor Álbum Pop Vocal

Productor del Año, No Clásico Nominado 2013 Mejor Canción Rap Nominado 2013 Mejor Álbum Pop Vocal Ganador 2014 Grabación del Año

Canción del Año

Mejor Interpretación Pop Vocal Nominado 2016 Mejor Actuación Pop Dúo o Grupo Ganador 2016 Mejor Grabación Remezclada, No Clásica Ganador

Discografía de Bruno Mars