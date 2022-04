En las últimas semanas, tanto en la filmación de algunas películas como en la vida cotidiana, el actor comenzó a comportarse de ‘forma extraña’, algo que no pasó desapercibido por sus compañeros y sus seres queridos, por lo que se tomó la decisión de decirle adiós al mundo de la actuación.

“Acabo de seguirte también desde el diagnóstico. No sabía que Bruce se volvió a casar y tuvo hijos. Mucho respeto para ti”, “Empecé a seguirte desde el anuncio del diagnóstico de Bruce. Quería comunicarme contigo y hacerte saber que tu familia está en nuestras oraciones”, “Que todos lleguen a conocer a Jesús si aún no lo hacen, y que sean continuamente bendecidos más allá de toda medida como familia”.

Además de aparecer en la portada de prestigiadas revistas, ha participado en películas como Perfume, Entourage, Seduciendo a un extraño (donde coincidió con su hoy esposo) y The Comebacks. La pareja se conoció en un gimnasio, donde el flechazo fue inmediato, y se casaron dos veces: el 21 de marzo del 2009 y también una semana después.

Las muestras de apoyo y cariño no tardaron en hacerse presentes: “Mi querida Emma, pienso en ti y te deseo todo lo mejor”, “Mi papá está pasando por lo mismo… es desgarrador. Gracias por arrojar luz sobre la afasia”, “Oraciones de salud curativa para ti, Bruce y la familia”, “Hermosa Emma. Dale a ese hombre un abrazo de mi parte, Dios los bendiga”.

Un actor de más de 5000 millones de dólares

De acuerdo con información de AP, la carrera de Bruce Willis, a lo largo de cuatro décadas, ha generado más de 5.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Es reconocido por películas como Duro de matar, Tiempos violentos y El sexto sentido. Willis ha producido en los últimos años thrillers que fueron directo a video.

El año pasado protagonizó ocho películas. La mayoría se estrenaron sin gran fanfarria, como Invasión cósmica, Sin escapatoria y Deadlock. Recientemente, protagonizó Gasoline Alley y A day to die, estrenadas a principios de marzo. El actor ya filmó al menos seis películas más que se estrenarán en 2022 y 2023, incluidas Die like lovers, Corrective measures y The wrong place.