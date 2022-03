El actor ha sufrido varias lesiones a lo largo de su carrera

Según reportó el portal Page Six, la familia de Bruce Willis no reveló la causa de su afasia, pero cabe destacar que el actor estadounidense ha sufrido varias lesiones en el set a lo largo de su carrera, simplemente en el 2004, demandó a los creadores de la película de acción Tears of the sun (2003) por sus lesiones.

The Guardian informó en esa época que, en la demanda que había interpuesto en contra de Revolution Studios, el artista aseguraba haber sufrido “dolor mental, físico y emocional extremo” luego de un incidente en el set cuando un proyectil lo golpeó en la frente durante la detonación de pirotecnia por parte de la unidad de efectos especiales.