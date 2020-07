Brote salmonela. Los CDC informaron que van más de 200 enfermos por la bacteria e investiga dónde pudo haberse originado

El brote afecta ya a 23 estados del país y los primeros casos se reportaron el 11 de junio

Con 51 casos, Oregon es el estado que reporta el maor número de enfermos

Brote salmonela. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que están investigando el origen de un brote de salmonela en 23 estados, tras confirmarse cientos de personas enfermas, informó The Hill.

La agencia federal anunció en un comunicado el viernes 87 nuevos casos, y otros ocho nuevos estados se suman a los que ya han resultado afectados desde la última actualización sobre el brote el martes.

La declaración agregó que desde el 23 de julio, un total de 212 personas se han infectado con la cepa de salmonela, y 38 de las infecciones se originaron en nuevos estados: Arizona, Florida, Idaho, Maine, Dakota del Norte, Nebraska, Dakota del Sur y Virginia.

Los CDC señalaron que no se ha identificado una fuente específica de la cepa de salmonela, y actualmente no hay para frenar el consumo de alimentos en particular, ni hay vínculos con minoristas específicos que podrían estar suministrando productos contaminados.

Las primeras personas enfermas fueron reportadas el 19 de junio y el 11 de julio. Según los CDC, los síntomas de salmonela pueden tardar hasta dos o cuatro semanas en aparecer en los pacientes.

Los funcionarios de salud pública están entrevistando a pacientes para investigar el origen del brote. Treinta y un pacientes han sido hospitalizados como resultado de las infecciones, y no se han reportado muertes.

Según datos de los CDC, Oregon tuvo la mayoría de los casos de salmonela con 51 infecciones reportadas. Utah lo siguió de cerca con 40 casos reportados.

La agencia dijo que los síntomas de una infección por salmonela incluyen diarrea, fiebre y calambres abdominales. Las personas enfermas por la bacteria generalmente tienen síntomas de seis horas a seis días después de haber estado expuestos.

Los CDC aconsejan a cualquier persona que pueda estar experimentando síntomas que busque atención médica e informe lo que comió una semana antes de enfermarse.

En pocas oportunidades las infecciones por salmonela pueden ser fatales. Las personas con sistemas inmunes débiles, los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años tienen más probabilidades de tener síntomas graves de la enfermedad.

FDA confirma más de 600 enfermos por parásito ligado a consumo de ensaladas empacadas

El número de personas enfermas por una infección parasitaria directamente ligada con las ensaladas mixtas empacadas bajo el nombre comercial Fresh Express ha aumentado a 641 casos en 11 estados, dijo el viernes la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), según reportó NBC News.

El parásito intestinal Cyclospora es la causa de las enfermedades. Los síntomas pueden incluir diarrea, pérdida de apetito y náuseas, tres que están en la lista más larga de los síntomas del coronavirus, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

A fines de junio, Fresh Express retiró del mercado las mezclas de ensaladas en bolsas que contenían lechuga tipo iceberg, repollo morado y zanahorias con un código de producto que comienza con Z178 o un número menor. La fecha de “best buy” de los productos es hasta el 14 de julio. Algunos de los productos retirados se vendieron bajo la marca Fresh Express; otros fueron vendidos como marcas genéricas de las tiendas.

Archivado como: brote salmonela