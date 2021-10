Brote de salmonela de fuente “desconocida” se expande a 36 estados

Esos productos se vendieron a restaurantes y supermercados Albertsons, Safeway y Sprouts en Colorado. No obstante, el alimento Pacific Cod vendido a través de Sprouts no se retirará del mercado. Una lista completa de los productos del recall está disponible en el sitio web de la FDA. En este momento, Northeast Seafood Products, Inc. ha suspendido temporalmente su producción, acotó CBS Denver.

El plomo afecta más a bebés y niños

El plomo es particularmente peligroso para los bebés y los niños y puede causar una variedad de problemas que incluyen dificultades para el aprendizaje. “Se insta a los consumidores que han comprado estos productos a no consumirlos. Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra”, según el aviso del recall citado por FSN.

Los siguientes productos enlatados son los que se están sacando del mercado y cuyas etiquetas puedes revisar aquí: Hargis House ROAST BEEF AND GRAVY, Clover Valley FULLY COOKED ROAST BEEF WITH GRAVY, Kroger ROAST BEEF WITH GRAVY, Hostess ROAST BEEF WITH GRAVY, Laura Lynn roast beef WITH GRAVY, ARMOUR Roast Beef WITH GRAVY y HARVEST CREEK Roast Beef with Gravy. Para obtener más detalles revisa esta nota.