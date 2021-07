Brote de Covid-19 con jugadores de los Yankees de Nueva York

«Así que eso aumentaría nuestro número a seis, pero aún no llegamos a los seis. Estamos a las tres confirmados «.

Loaisiga entró en la lista de lesionados de COVID-19 el sábado, cuando los Yankees estaban en Houston , y no viajó a casa con el equipo el domingo. Cortés y Peralta subieron el jueves por la COVID-19 IL.

Judge, Chapman y Cole, a la espera de sus resultados

Aaron Judge está entre los jugadores que podrían salir positivos a Covid-19. Foto AP«Esos jugadores lo están haciendo bien hasta ahora», dijo. «Y eso volvería a hablar de la creencia de que esas vacunas están funcionando y, en última instancia, son para protegernos de enfermedades graves y / o la muerte». Los tres jugadores que esperan los resultados del laboratorio están en cuarentena. Cashman no dijo si incluyen a los All-Stars de los Yankees que estaban en Denver: Aaron Judge, Gerrit Cole y Aroldis Chapman.

MLB estaba realizando un rastreo de contactos según sus protocolos. «Las vacunas que alentamos a todos a obtener garantizan que no serán hospitalizados y no sufrirán la muerte por COVID, lo cual es importante, pero no impide que contraiga COVID», dijo Cashman. «Obviamente, lo protege de los efectos graves de COVID en el peor de los casos».