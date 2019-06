Ramiro Delgado contó lo que ha hecho Lupe Esparza tras la demanda que le interpuso

Página

Ramiro Delgado, informó los avances del pleito con Lupe Esparza

Bronco se encuentra en una disputa legal desde hace meses

Delgado explicó lo que Esparza ha hecho para atrasar el proceso

Tras el pleito entre el grupo Bronco y Ramiro Delgado, el integrante original informó el avance de las negociaciones de la demanda interpuesta contra Lupe Esparza.

Y es que desde hace meses, el grupo Bronco se encuentra en disputa legal, debido a que Ramiro Delgado demandó a Lupe Esparza asegurando que no es equitativo en la toma de decisiones respecto a la agrupación, así como a la cantidad de dinero que recibe.

Siendo uno de los integrantes originales, Ramiro aseguró que todo comenzó a ir mal cuando los hijos de Lupe Esparza se involucraron en el proyecto, pues se empezaron a ‘meter’ en asuntos que sólo competían a los fundadores e integrantes originales de Bronco.

Y aunque los fanáticos se encuentran mortificados por dicha situación, rogando que Lupe Esparza recapacite y le de su lugar a Ramiro Delgado, fue éste quien informó de cómo va el caso.

A través de un video subido por Ramiro Delgado en Instagram, el grupero explica lo siguiente: “Les quiero agradecer por esa buena vibra que me han mandado por las redes sociales, un agradecimiento infinito, quiero que sepan todos nuestros seguidores que este caso todavía no se arregla”.

“Este conflicto todavía no se arregla, pero estamos esperando, ya vendrá, quiero decirles por el momento no ha habido avance, solamente nos han visitado dos veces los abogados de mi compadre Lupe Esparza, pero se les ve como que no tienen interés…”, asegurando que si no se ha llegado a un acuerdo es por su compañero de Bronco.