Lupe Esparza de Bronco sorprende con revelador video

A casi diez años de su muerte, el cantante de esta agrupación musical revela lo inesperado de Choche

José Luis Villarreal murió el 30 de septiembre de 2012, a los 55 años de edad, a consecuencia de una cirrosis hepática El Sheriff de Chocolate. Fue el 30 de septiembre de 2012 que José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche, murió a consecuencia de una cirrosis hepática, dejando un gran dolor entre sus seguidores, y ahora, a casi diez años de su muerte, Lupe Esparza revela lo inesperado del baterista de Bronco. Relacionado Como una ‘vampiresa’ Jacqie Rivera debuta en concierto de su hermana Chiquis Rivera (FOTOS) A más de dos años de su muerte, Edith González ‘reaparece’ en sus redes sociales Encuentran campo de exterminio del narco en México (FOTOS) A través de las redes sociales de Chica picosa se puede ver un video donde el lider de esta famosa agrupación musical no se guardó nada en sus declaraciones, así como su hijo, René Esparza, quien es bajista de Bronco, y el tecladista Arsenio Guajardo. “¿Qué significa para mí Choche?”: Lupe Esparza de Bronco “Con las botas bien puestas, así fue como un día se nos adelantó en el camino nuestro querido Chocheman. ¿Qué significa para mí Choche? Un amigo real, honesto, un tipo generoso, cariñoso, muy buena persona, excelente persona, la verdad él representaba en Bronco la ternura, el amor”, expresó Lupe Esparza al inicio de este video. A continuación, el intérprete de temas como Que no quede huella, Sergio el bailador y Con zapatos de tacón, comparó al baterista con un ‘osito de peluche’, además de confesar que lo sigue recordando con mucho amor a casi diez años de su muerte.

Le rinden homenaje Antes de concluir con su participación en este video, el lider de la agrupación musical, formada en 1979 en Apodaca, Nuevo León, en México, aseguró que en cada concierto de Bronco le rinden un pequeño homenaje a su compadre Choche, también recordado como Chocheman. En esta parte de la publicación, que hasta el momento lleva más de 4 mil reproducciones, se observa precisamente uno de los conciertos de los creadores de famosos temas musicales, y en una pantalla gigante, se observa al inolvidable Choche.

“Era una persona muy agradable, muy linda”, bajista de Bronco también recuerda a Choche Por su parte, René Esparza, hijo de Lupe y bajista de Bronco, recordó a Choche cuando él y su hermano Adán se iban de vacaciones con la agrupación musical cuando tenían siete o nueve años: “Recuerdo que nos fuimos con él a su cuarto, y pues órale, a pedir room service”. El músico compartió también que el baterista les dijo que agarraran lo que quisieran del frigobar: “Era una persona muy agradable, muy linda, siempre con bromas y también con un consejo, siempre. Cuando empezamos a abrir los bailes para El Gigante de América, él siempre nos brindaba un consejo”.

“Mi querido Choche” Por último, y al igual que lo hizo Lupe Esparza, el tecladista de Bronco Arsenio Guajardo. reveló lo inesperado de José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche: “Mi querido Choche, lo recuerdo con gran cariño todos los años que tuve la oportunidad de convivir con él”. “Fue una persona espléndida, nunca lo vi enojado, siempre con una sonrisa, con un chiste, con un comentario para rematar la situación, pues aquí me lo llevo, aquí sigue mi Chocheman querido. Te mando un fuerte abrazo mi querido Choche hasta dnde estés” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

El nuevo integrante de Bronco Fue a principios de este año que, además de presentar a Arsenio Guajardo como nuevo tecladista y acordeonista de Bronco, Lupe Esparza declaró que tiene el derecho de seguir “cabalgando” con el nombre del famoso grupo de Apodaca al ser el único dueño y el día de mañana pasar la estafeta a sus hijos. El conjunto conocido también como El Gigante de América deja claro que la salida reciente de Ramiro Delgado Jr., no se debió a las diferencias que, en el 2019, se hicieron públicas entre su papá, Ramiro Delgado, y el grupo, según reportó Agencia Reforma.

“No hay relación de una cosa con la otra”: Lupe Esparza Tampoco han llegado a un acuerdo con el ex integrante, quien inició una batalla tras su salida del grupo, pues aseguraba que había una sociedad y que él tenía derechos por haber trabajado durante años junto a Lupe: “En cuanto a lo del nombre, pues obviamente Ramiro no es fundador de Bronco, realmente. Yo decidí compartir con él 50-50, pero realmente el nombre es mío”, aclaró el cantante. Recordó que fue él quien pagó para recuperar el nombre, pues pertenecía a su ex representante Óscar Flores, por lo que tuvieron que utilizar el nombre El Gigante de América: “En su momento que tuvimos que rescatar yo fui quien tuvo que meter mano a la bolsa para rescatar el nombre, creo que me siento con el derecho de tenerlo y por lo cual he luchado toda mi vida. Creo que en este caso, en este momento, soy el único dueño del nombre”.

“No vamos a escarbarle más al asunto”: Lupe Esparza de Bronco Lupe Esparza también señaló que cuando su ex compañero, Ramiro, dejó el grupo se invitó a trabajar al hijo de éste por una cuestión moral: “Pudimos haber tomado la decisión de irnos directamente con Arsenio (el nuevo integrante), que es ingenioso musicalmente hablando, pero nos sentimos con obligación moral con Ramiro Jr., por ser su hijo, por eso lo hicimos de esa manera. Consideramos que moralmente teníamos esa obligación”, explicó. Al ser cuestionado si hubo alguna reacción ya de Ramiro papá en cuanto a que su hijo ya no pertenece al grupo, dijo desconocerlo: “No sabemos, pero no vamos a escarbarle más al asunto”, agregó el líder del grupo. El cantautor señaló que aún tiene mucho amor para dar a través de la música y seguir siendo Bronco, por lo que no piensa en el retiro.

“Que la historia de Bronco no muera” “Espero que Dios me siga dando la fortaleza para seguir encaminando a este Bronco joven en un futuro y pasarles la estafeta, pero aún no pasa por mi mente una fecha o un tiempo”, indicó Lupe Esparza. “Obviamente, todo tiene un término, un clico de ser, espero que Dios me dé la licencia para que cuando decida dejar al grupo sentarme en mi sillón favorito y ver que Bronco siga triunfando”. “Es un sueño guajiro, pero es un sueño cargado de mucha fe y entusiasmo por que la historia de Bronco no muera”. El nuevo elemento del quinteto, Arsenio Guajardo, es un músico de 36 años, fan de Bronco desde niño, fue integrante del grupo Trotamundos, formado por los hijos de Lupe, y trabajó con Los Humildes de José Luis Ayala (Con información de Agencia Reforma).

El nacimiento de Bronco Originalmente, se hacían llamar Los Broncos de Apodaca, ya que se acostumbraba incluir el estado o región de donde provenían y finalmente quedó Bronco. Su primer trabajo profesional fue precisamente en Agua Fría, un poblado muy cerca a la cabecera municipal de Apodaca, Nuevo León. Grabaron un sencillo, Quiero decirte en el lado A y Grande de Cadera en el B. Por su cuenta, visitaron las estaciones radiales de la Ciudad de Monterrey, presentándose como grupo BRONCO con su primera producción discográfica bajo el brazo, y cuentan que ese primer sencillo que tanto trabajo les costó solamente fue tocado en una estación AM la XEOK.