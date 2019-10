View this post on Instagram

Mi querido Chocheman, hoy hace 7 años que galopaste al cielo, no hay un día que no recordemos tu carisma, tu entusiasmo y tu gran personalidad, te mandamos un abrazo grande hasta arriba y recuerda que siempre, siempre te llevamos en el corazón! #BroncoPorMas #BroncoPorMasTour #MasBroncoQueNunca #choche