La pandemia de COVID no termina y pese a las vacunas, la gente no esta exenta de contagiarse de coronavirus y ahora le tocó al líder de Bronco, Lupe Esparza, de quien se sabe dio positivo a la prueba de la enfermedad por lo que el grupo tuvo que cancelar sus presentaciones en EEUU mientras se recupera.

En short, sudadera y gafas oscuras, desde su casa rodeado de pasteles regalos por su cumpleaños, reapareció Lupe Esparza para enviar saludos a sus fans y dejar claro que se encuentra bien: “Un millón de gracias, me siento en deuda eterna con ustedes por tantas muestras de cariño por tanto amor que me presentan cada vez que cumplo años y siempre, que Diosito los bendiga a todos”, finalizó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LUPE ESPARZA ENVIANDO MENSAJE

Muy tranquilo pero con el pesar por la muerte del vocalista de Los Yonics, Lupe Esparza, quien está por embarcarse en una gira con Bronco por Estados Unidos finalizó: “A sus niños protéjanlos, si van a lugares, si van a la calle ¿qué les cuesta ponerse su cubrebocas, es la mejor defensa que tenemos ahorita, así que recuerda que esto aún no lo pasamos y no provoquemos que se nos apague la luz al trabajo que tanto sacrificios nos ha dado, saludos a todos, su amigo Guadalupe Esparza ¿quién dijo yo?”, terminó diciendo el grupero.

“Hola gente hermosa, oigan hay que seguir siendo responsables, esta cuestión de la pandemia no la hemos superado, no nos hagamos sueños que no existen aún está ahí latente la situación, por favor ¿qué les cuesta usar cubrebocas?”, dijo el mexicano en un video para sus seguidores.

¿La gente estuvo de acuerdo con las palabras de Lupe Esparza de Bronco?

Los comentarios de la gente al video de Lupe Esparza aparecieron: “Bien dicho Lupe hay que cuidar a nuestras familias y a todos en general saludos”, “Si muy cierto! Cuidarnos mucho en todo momento”, “Claro que así es hay que seguir cuidándose nomás muchachos saludos cordiales para todos bendiciones”, “Muy cierto hay que seguir cuidándonos gracias don Lupe por esos buenos consejos muchas bendiciones para usted y su familia lo queremos club fans seguidores de bronco”.

“Gracias por preocuparse por el prójimo bendiciones”, “Así es no necesitamos bajar la guardia porque esto todavía no termina”, “Así es señor Guadalupe Esparza esto no se termina aún”, “Cuanta razón tiene mi adoradísimo, no bajemos la guardia ¡ya quiero verlos!”, “Muy cierto mi querido Lupe, últimamente hay más gente que no se está cuidando aún con la vacuna”.