En la fotografía, la cual ya contiene más de 6 mil me gusta, se podía ver un listón negro, mientras que en su mensaje venía la siguiente leyenda: “Descansa en paz, Abrahan Celano, 1980-2021”, y es que lo que podría parecer una broma en ese momento, se volvió una realidad para el comediante de 42 años.

“¿Ahora sí es en serio?, Ya leí varias veces el nombre para no caer como con la esquela de Abrahan que subiste”, ante esto, más seguidores comenzaron a argumentar lo mismo: “Yo igual, pensé que también esto era broma. Y también leí varias veces el nombre”, “Desafortunadamente ahora esto sí es cierto”, “Y yo buscando el albur en esta publicación como en la pasada”, se podía leer en los comentarios.

¿De qué murió La Tarabilla?

De acuerdo con información de Chisme No Like, que retomó del Patronato de la Casa del Actor Mario Moreno, La Tarabilla murió a las 7:15 a.m. de hoy a causa de un infarto al miocardio: “Sus últimos días vivió rodeada del cariño y la compañía de sus compañeros huéspedes y cuidadores de la Casa del Actor”.

Y sobre el origen de su famoso apodo, éste surgió luego de que la actriz tuviera que improvisar sobre el escenario ante la ausencia de sus compañeros bailarines. Fue tan rápida su manera de hablar que el público presente estalló en carcajadas y el productor Roberto Cobo la bautizó de esa manera. Archivado como: Platanito de luto tras la muerte de un querido amigo