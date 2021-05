Broadway se prepara para reabrir en septiembre

De regreso al escenario

“Esperamos continuar nuestras conversaciones con la Liga de Broadway sobre una reapertura segura y sabemos que pronto llegará el momento en que los miembros puedan volver a hacer lo que mejor saben hacer, crear teatro de talla mundial”, dijo Mary McColl, directora ejecutiva de Actors’ Equity, el grupo sindical que representa a los actores de teatro.

Cuando Broadway encienda de nuevo las luces, lucirá diferente. En mayo, el musical de Disney “Frozen” decidió no volver cuando reabrieran los teatros, marcando el primer espectáculo establecido derribado por la pandemia. Los productores de “Mean Girls” también decidieron no regresar. Pero habrá nuevos espectáculos que incluyen “Pass Over” de Antoinette Chinonye Nwandu, programado para el Teatro August Wilson que “Mean Girls” dejó vacante. Y un teatro Shubert le fue prometido a la obra del dramaturgo Keenan Scott II “Thoughts of a Colored Man”.