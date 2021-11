Según El Universal la superestrella, que cumplirá 40 años el 2 de diciembre, no ha dado una entrevista en años, rara vez hace apariciones públicas y actuó por última vez en octubre de 2018. Después del posterior colapso nervioso que la puso bajo tutela en 2008, la mayor parte de lo que el público sabe de Spears viene de su cuenta de Instagram.

En la fuente de El Universal se dice que Britney tuvo shows permanentes en Las Vegas tremendamente rentables. Su espectáculo “Britney: Pieces of Me” recaudó 138 millones de dólares en cuatro años. Sin embargo, en enero de 2019 canceló abruptamente su regreso a Las Vegas, haciendo una pausa profesional indefinida. En julio escribió en Instagram: “No actuaré en ningún escenario con mi papá encargándose de lo que visto, digo, hago o pienso!!!!”

Así se ve el delgado cuerpo de la cantante al usar un bikini animal print en las afueras de su casa, a pesar de las duras pruebas que le ha presentado la vida Britney se luce en su cuenta de Instagram y Twitter posteando fotografías muy sexys tales como las que hemos presentado. No cabe duda que Britney es un ejemplo de admiración ya que muestra la gran seguridad que tiene en si misma.

Britney Spears es una figura publica que da mucho de que hablar, luego de obtener su libertad no se sabe que esperar de ella en cada una de las áreas profesionales de su vida, quizá vengan más proyectos musicales o nuevos diseños en su marca de ropa, como también en su carrera como actriz.

Rodeada de hombres en plena presentación

La cantante Britney Spears se presentó durante los MTV Video Music Awards 2007 en The Palms Hotel and Casino el 9 de septiembre de ese año en Las Vegas, sorprendiendo a todos los asistentes con un mini conjunto negro de encaje que no dejaba nada a la imaginación.

De aquella presentación también destacaron sus sensuales bailes con varios hombres y su sencillo peinado. Ahora que ha recobrado su ‘libertad’ muchas personas creen que volverá a ser un ‘desastre’, sea como sea Britney siempre será una de las famosas más recordadas y admiradas por muchos.