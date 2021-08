La tutela en que vive la Princesa del Pop quien ha vendido más de 150 millones de discos desde 1998, se ha extendido a niveles exagerados a tal grado que la cantante no puede acceder a su dinero, trabajo de sus giras, discos, productos y perfumes, además que no se le permite salir de su casa, tener vida social, pasear con su novio o incluso tener bebés. Archivado como: Britney Spears desnuda.

"Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz, es mentira. Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir, estoy deprimida, lloro todos los días", fueron las primeras declaraciones de la cantante de 39 años quien no se quedó callada ante los abusos que realizó su papá y su equipo de trabajo.

No la dejan tener bebés y la tienen medicada

Según información de CNN, la tutela del papá de Britney Spears ha llegado a límites insospechados, pues cuando no puede disponer de su fortuna, ni siquiera para contratar a un maquillista profesional ni para hacerse las uñas, tampoco se le permite casarse con su novio, el modelo Sam Asghari con quien tiene una relación desde 2016 y reveló que incluso es obligada a portar en su cuerpo un DIU como ‘castigo’ para que no pueda embarazarse.

"Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos", dijo sobre el tema e incluso escandalizó contando que le quitaron su medicamento por cinco años, y la tienen sometida a la droga Litio: "era tan fuerte que me sentía "borracha" y no podía mantener una conversación", aseveró.