La Princesa del Pop por fin rompió el silencio y de viva voz contó los abusos de su papá

Britney Spears pidió en la corte el fin a la tutela de su papá que la tiene ‘presa’ desde hace 13 años

Violaciones a sus derechos, abusos y un sinfín de humillaciones fue lo que expuso la cantante de 39 años Britney Spears expuso a su papá con los abusos que le ha hecho por 13 años con la tutela en que vive gracias a que desde 2008 Jamie Spears fue nombrado como tutor de su hija, que actualmente no puede tener decisiones propias ni sobre su carrera, sobre sus finanzas y ni siquiera de su cuerpo. En una escandalosa declaración ante un tribunal de Los Ángeles, la Princesa del Pop que este año cumplirá 40 años de edad, finalmente hizo escuchar su voz sobre el abuso que vive desde hace 13 años que su papá Jamie Spears tomó prácticamente el control de su vida asegurando “Estoy traumatizada” narrando algunos horrores que tanto su familia como su equipo de trabajo le han hecho y la tienen ‘presa’. Britney Spears rompió el silencio sobre las injusticias que vive Britney Spears comenzó su ‘infierno’ desde 2007 cuando se separó de su entonces esposo Kevin Federline y fue atacada mediáticamente acosada por los paparazzi a donde quiera que iba, recién convertida en mamá y su comportamiento hizo que perdiera la custodia de sus dos hijos. Después se comenzó a rodear de personas que la llevaron al mundo de las drogas y tocó fondo con dos días cruciales en su vida: la famosa noche en que se rapó el cabello y meses después, cuando la policía y paramédicos acudieron a su casa mientras estaba en una crisis y tuvieron que internarla de emergencia en una clínica, a raíz de ahí, su papá Jamie Spears tomó el control de su vida y lo peor estaba por comenzar…

Denunció las atrocidades que le ha hecho su papá durante 13 años Del 2008 a la fecha, Britney Spears es controlada por su papá Jamie Spears quien ha ‘desaparecido’ la fortuna de la cantante estimada en un principio hasta en 400 millones de dólares y ahora ‘mágicamente’ sólo con 60 millones, cuando a ella solamente le dan 2500 dólares semanales para sus gastos, pero su papá recibe una jugosa comisión al mes por ser su tutor. La tutela en que vive la Princesa del Pop quien ha vendido más de 150 millones de discos desde 1998, se ha extendido a niveles exagerados a tal grado que la cantante no puede acceder a su dinero, trabajo de sus giras, discos, productos y perfumes, además que no se le permite salir de su casa, tener vida social, pasear con su novio o incluso tener bebés.

El movimiento ‘Free Britney’ expuso los abusos de la tutela y su papá Hace tres años, un par de fanáticas de Britney Spears iniciaron con el movimiento ‘Free Britney’, a través de un podcast señalaron los extraños sucesos que rodean a la cantante quien siempre fue tratada como un ‘objeto’, primero sexual y ahora como una ‘máquina de hacer dinero’, mientras todos a su alrededor, familia y su equipo de trabajo ‘se servían’ de ella. Las fanáticas descubrieron que algo sucedía con la Princesa del Pop a través de sus redes sociales, sus comportamientos extraños y nerviosos en apariciones públicas, la forma en que era manejada por la gente que la rodeaba y la sospechosa forma en que su residencia de shows en Las Vegas se alargó por 4 años y se pretendía iniciar con otra que fue cancelada bajo el argumento que su papá estaba enfrentando cáncer de colon, lo que resultó ser mentira, pues la habían obligado a entrar a un centro de rehabilitación, bajo el argumento que no se tomaba sus medicamentos para ‘el supuesto desorden mental’ que tenía desde 2008.

Por fin llegó el turno de hablar Tras años de no permitírsele hablar ante la jueza (pues incluso su papá fue quien designó al abogado que la defiende y quien estaría de acuerdo con él para alargar la tutela y sacar más dinero), Britney Spears habló directamente en una llamada y fueron tantas las cosas que contó que el impacto mediático de la cantante estalló. “Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz, es mentira. Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir, estoy deprimida, lloro todos los días”, fueron las primeras declaraciones de la cantante de 39 años quien no se quedó callada ante los abusos que realizó su papá y su equipo de trabajo.

No la dejan tener bebés y la tienen medicada Según información de CNN, la tutela del papá de Britney Spears ha llegado a límites insospechados, pues cuando no puede disponer de su fortuna, ni siquiera para contratar a un maquillista profesional ni para hacerse las uñas, tampoco se le permite casarse con su novio, el modelo Sam Asghari con quien tiene una relación desde 2016 y reveló que incluso es obligada a portar en su cuerpo un DIU como ‘castigo’ para que no pueda embarazarse. “Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos”, dijo sobre el tema e incluso escandalizó contando que le quitaron su medicamento por cinco años, y la tienen sometida a la droga Litio: “era tan fuerte que me sentía “borracha” y no podía mantener una conversación”, aseveró.

Aseguró que su padre disfrutó en todo momento verla mal y aprovecharse de la situación La princesa del Pop fue sometida a tal estrés durante su residencia en las Vegas, que trabajó sin parar durante 4 años y cuando se negaba a cumplir con una presentación se le castigaba, incluso contó que una vez la dejaron encerrada sola en una habitación por espacio de 45 minutos sin que nadie fuera a ayudarla; en otra ocasión le obligaron a dar un show con casi 40 grados de temperatura. Un evento más traumático para Britney Spears fue cuando se negó a seguir con el show de las Vegas y como castigo, su papá le informó a sus psicólogos y doctores que no cumplía con sus tratamientos y fue obligada a internarse en una clínica amenazándola con no poder ver más a sus hijos y a su novio si no lo hacía: “A él (su papá) le encantaba el control sobre su hija, lo gozaba 100 por ciento le encantaba”, contó la cantante a la jueza.

Britney Spears pide que la tutela se cancele y pueda demandar a su familia, en especial a su papá “Solamente quiero mi vida de vuelta, han sido 13 años y es suficiente. Realmente creo que esta tutela es abusiva. Estoy traumatizada, no soy feliz, no puedo dormir, estoy muy enojada, es insano”, aseveró la cantante quien advirtió que quiere ser libre para que la gente que la maltrató todos estos años paguen por eso. “Esta gente se olvida que trabajan para mi, que yo soy la que les pago. Con lo que me han hecho ellos merecen estar en la cárcel señora juez. Quiero ser libre para poder incluso demandar a mi familia”, advirtió la cantante ante el shock de los fanáticos afuera de la corte escuchando las palabras de la Princesa del Pop.

Incluso a la jueza le dijo sus verdades Eran tantas las cosas que Britney Spears expresaba con furia a la juez, que incluso le tuvo que pedir en varias ocasiones que hablara menos rápido, pero jamás espero que a ella también la dejaría expuesta: “La última vez que hablé con usted no me sentí escuchada, sentí como si estuviera muerta y no hicieron nada”. “Me sentí bulleada, dejada de lado y sola. Me siento muy cansada de sentirme sola”, aseguró la cantante a la juez. “Quiero terminar esta tutela sin ser evaluada, esta tutela está pagando el suelto de mucha gente y estoy harta. No estoy aquí para ser esclava de nadie”, fueron otras afirmaciones de Britney Spears.

Los medios explotan por las declaraciones La Princesa del Pop aseguró que no quería hablar antes ni hacer público todo eso por temor a que la criticaran o que incluso no le creyeran: “Es Britney Spears, ella tiene todo, pues no, no soy feliz y llevo fingiendo por años”, dijo la cantante ante el asombro de los medios quienes regaron como pólvora lo que sucede con la artista de casi 40 años. Personalidades como Mariah Carey, Cher, Tinashe, Halsey, Ana Brenda Contreras, Eiza González, incluso Justin Timberlake, ex de Britney Spears manifestaron su apoyo a las declaraciones escalofriantes de la Princesa del Pop quien dejó entrever que tampoco maneja sus redes sociales y que posiblemente sea obligada a ‘actuar extraño’ y grabar videos para que su equipo de trabajo los suba a Instagram y la gente piense que ‘está loca’.