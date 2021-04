Sin embargo, cuando los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston (HFD, por sus siglas en inglés) llegaron al lugar ya no pudieron hacer nada por la muchacha y se le declaró muerta ahí mismo. Entonces se pidió la presencia de los detectives de la División de Homicidios del HPD para investigar el caso.

Antes de ser asesinada, Brianna Marie Navarro se detuvo en una tienda de conveniencia para comprar algo y tuvo un altercado con otro clientes por motivos que no se conocen. La chica y el hombre se gritaron y luego ella decidió retirarse del lugar, subir a su auto e irse con sus amigos y su hijo.

El Domingo de Pascua más duro para la familia de Brianna Navarro

Victoria Valdez, prima de Anna Marie Rodríguez, abrió en la red social de apoyo económico Go Fund Me la cuenta Funeral Arrangements for Brianna Navarro (Arreglos funerales para Brianna Navarro), para pedir la solidaridad de la comunidad para que la familia de la muchacha pueda pagar los gastos que su deceso les causará.

“Este fue uno de los Domingos de Pascua más duros que ha tenido nuestra familia. Mi prima perdió a su hija de 22 años, Brianna Navarro, quien estaba embarazada. ¡Fue asesinada a tiros esta tarde frente a su hijo de 2 años! Nuestros corazones nos duelen por sus hijos, por su madre Anna y sus hermanos y hermana”, escribió Valdez para pedir el apoyo de la comunidad.