Brian Laundrie, quien fue una de las personas de interés en el caso de Gabby Petito, cumplirá una semana de ser encontrado tras una ardua búsqueda operada por el FBI Denver y la policía de North Port. El caso sigue conmocionando al país entero, después de que se mencionara que no pueden ‘encontrar’ una causa probable por su muerte y asegurar que Petito falleció por estrangulamiento.

Un joven llamada Olivia, mencionó en redes sociales que encontró un par de huesos de algún tipo de animal cerca del área donde encontraron a Brian Laundrie muerto, según The Sun. "Acabo de encontrar estos hoy, a 60 yardas de la ubicación donde se encontraron los restos de Brian. Podría ser un animal…", señaló Olivia en Twitter, una usuaria que estaba realizando un paseo por la zona donde fue encontrado parte del cuerpo de Laundrie. La joven, señaló que los huesos podrían ser de un animal y los internautas no han dudado en expresar su sentir ante el caso.

Un joven llamada Olivia, mencionó en redes sociales que encontró un par de huesos de algún tipo de animal cerca del área donde encontraron a Brian Laundrie muerto, según The Sun. La mujer, mencionó que no estaba segura a quién pertenecían dichos restos pero sí que estaban en una ubicación bastante misteriosa por lo que distintos usuarios comenzaron a dar su opinión al respecto.

"Definitivamente un cocodrilo. Tienen esas protuberancias de púas largas en los huesos de los radios. Siento que cuando el nivel del agua subió, los cocodrilos migraron hacia él y luego retrocedieron más cuando el agua retrocedió", mencionó en las respuestas un usuario llamado Rudy Triana. Aunque no se ha confirmado la causa de muerte de Brian Laundrie, se sospecha que fue devorado por un cocodrilo de la zona.

Algunos internautas, piensan que los huesos que encontró Olivia pertenecen a los restos de algún ciervo. Una usuaria, posteó una imagen de cómo lucen los huesos de dicho animal y hace la comparación con las imágenes que compartió la joven en el parque de Myakkahatchee. Por esa razón, otras personas mencionaron que lo mejor era enviarlos con el FBI, para que descubran si es relevante al caso o no.

La hipótesis que ha generado más dudas, es que posiblemente fue 'comido' por un cocodrilo mientras permanecía en constante escape de la policía de North Port y el FBI. Aunque no se ha asegurado que partes del cuerpo del 'principal sospechoso' fueron encontradas, si se dio a conocer que el cuerpo fue hallado bajo el agua. Por ello, los investigadores de internet comenzaron a buscar 'indicios' de que ocurrió con el joven y algunos aseguran que él predijo su muerte.

The Sun, mencionó un espeluznante hecho que había pasado por desapercibido hasta esos momentos. Después de que se insinuara que Brian Laundrie, estuvo escapándose de la policía para evitar preguntas por la muerte de su prometida, Gabby Petito, y algunos afirmaran que había usado sus redes sociales, Pinterest estuvo bajo el ojo de varias personas.

Poco se conoce sobre la muerte de Brian Laundrie. Su abogado, Steve Bertolino, confirmó que ni sus padres tenían una causa probable de muerte y que se sentían sumamente tristes ante la muerte de su hijo; pero, eso no ha impedido que los rumores se extiendan como pólvora y algunas personas, aseguren que quizá fue atacado por la fauna que habita dicho parque en Florida.

Poco se mencionó si había carne en dichos huesos o si la descomposición había sido tan rápida, que no había quedado nada de Laundrie pero algunos siguen insistiendo que si fue encontrado de dicha manera se debe a que un cocodrilo lo devoró completamente y poco quedó de él. El abogado de la familia Laundrie, confesó que los forenses no pudieron saber cómo falleció Brian.

Algunas de las fuentes que se encontraban en el lugar, ofrecieron información a los medios de comunicación y aseguraron que la forma en cómo encontraron al novio de Gabby Petito es inquietante. Según The Sun, dos fuentes dijeron que los restos encontrados eran esqueléticos, que consistían en una serie de huesos y una parte de un cráneo humano.

The Sun, obtuvo una entrevista con Tom Joyce, un comandante retirado de la policía de Nueva York, quien dio su punto de opinión sobre el caso Petito y Laundrie, asegurando que cómo se presentó el informe del forense podría indicar que el joven, de 23 años, fue encontrado en un nivel de descomposición bastante alarmante.

El estado Post-Mortem no fue normal

Según las declaraciones del comandante retirado, no es suficiente tiempo para que el cadáver de Brian Laundrie haya sido encontrado de dicha forma debido a que el proceso natural de descomposición es mayor del que se presentó. Pero, esto podría indicar que el joven, de 23 años, habría sido atacado por los animales que dejaron ‘en huesos’ su cuerpo.

“Eso es lo que me suena porque definitivamente no es suficiente tiempo para que se desarrolle de forma natural”, dijo Tom Joyce en entrevista para el medio de comunicación. “Si es solo un período de tres a cuatro semanas y solo quedan restos óseos y tejido muy limitado, tendría que decir que hay mucha actividad que tira toda la piel, la carne, los músculos y esas cosas.”, aseguró el hombre a The Sun.