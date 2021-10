La trágica historia aún no termina. Brian Laundrie podría haber muerto por una sobredosis de drogas, según afirmó una experta, quien también le explicó al diario The Sun cómo los investigadores confirmarán la causa de muerte tras haberse recibido una autopsia “no concluyente”.

El abogado Bertolino tuvo que explicar la confusión en una entrevista con Ashley Banfield de News Nation el pasado viernes por la noche. “El FBI no tiene ningún problema con esto. No hay ninguna duda de que informé al FBI la primera noche que Brian no volvió a casa”, aseguró.

En las entrevistas de esta semana, Bertolino reveló por primera vez que se había puesto en contacto con el FBI para alertarles de que Brian Laundrie había desaparecido cuando no volvió a casa el día 13. Pero el portavoz de la policía de Northport, Josh Taylor, respondió a su afirmación con sorpresa, diciendo que su departamento no tenía ni idea de que el joven estaba desaparecido hasta que sus padres presentaron la denuncia el 17 de septiembre.

Brian Laundrie estaba “alterado” y “angustiado” el día que se fue de su casa

Bertolino mencionó que Brian Laundrie estaba “alterado” y “angustiado” cuando salió a caminar en solitario, pero comentó que no parecía con intenciones suicidas. “Puedo decir que Brian estaba alerta, era coherente, cuando hablaba conmigo. No tenía ninguna inclinación o indicación de que fuera a hacerse daño a sí mismo”.

El abogado se negó a responder si Brian Laundrie sabía que su novia Gabby Petito estaba muerta. Cuando se le preguntó si el joven había matado a Gabby, el abogado respondió: “Es una pregunta difícil de responder, aparte de que no, no que yo sepa. No puedo decir que lo hizo o no lo hizo, estoy seguro de que el FBI puede ser capaz de completar esas respuestas en un momento diferente”.