Revelan que Brian Laundrie, el prometido de la youtuber asesinada, podría no estar en el pantano donde pensaban que estaba

Tras una búsqueda de $1.2 millones aseguran que la falta de pistas significa que “probablemente no esté allí”

En el caso de que los padres de Laundrie sepan del paradero de su hijo de 23 años y estén tratando de encubrirlo es probable que sean sancionados

El ex ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles, Mike Hadsell, reveló que no hay “evidencia” que indique que Brian Laundrie, el prometido de la youtuber asesinada Gabby Petito, esté escondido dentro de los 25,000 acres de pantanos de Florida en donde la policía lleva días buscándolo, informó The Sun.

Hadsell, aseguró que tras de la larga y costosa búsqueda que supera el millón de dólares que “Laundrie probablemente no esté allí” debido a la falta de pistas. “Puedo estimar con precisión que se están gastando 200,000 dólares al día en esta búsqueda”, dijo Hadsell quien además indicó que está familiarizado con el pantano infestado de caimanes y serpientes de Carlton Reserve.

Brian Laundrie podría no estar donde pensaba la policía

De acuerdo con el Daily Mail, en el caso de que los padres de Laundrie sepan del paradero de su hijo de 23 años y estén tratando de encubrirlo, es probable que sean sancionados. “Si esto resulta ser falso y pueden probar que la familia engañó a la policía sobre esto, los padres recibirán una factura”, dijo Hadsell.

El 14 de septiembre, tan solo 3 días después de que Petito fuese reportada como desaparecida, Laundrie le dijo a sus padres Christopher Laundrie, de 62 años, y Roberta Laundrie, de 55 años, que iba a hacer una caminata en Carlton, una reserva natural de Florida.