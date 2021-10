Los padres de Brian Laundrie, están absolutamente ‘desconsolados’ después de que se confirmara la muerte del joven y fuera reconocido por las piezas dentales; el abogado, dijo que la familia no tenía más información al respecto y que ellos desconocían las causas de muerte del joven, de 23 años, pero que probablemente recibirían más información el viernes, por la tarde.

El caso que comenzó con la desaparición de Gabby Petito y confirmación de su muerte, dio un giro totalmente inesperado cuando el día de ayer se confirmó que los huesos encontrados en un parque cercano a la Reserva de Carlton, donde el joven había dicho a sus padres que estaría dando una caminata y después no llegó a casa.

“Chris y Roberta Laundrie estaban en la reserva hoy temprano cuando los restos humanos y algunas de las posesiones de Brian estaban ubicadas en un área donde inicialmente habían advertido a las fuerzas del orden que Brian podría estar.”, fueron las palabras que ofreció el abogado de la familia a NewsNationNow y rescató The Sun. Archivado como: Brian Laundrie investigación

The Sun y otros medios de comunicación, han mencionado que hasta estos instantes no se puede hablar de una causa de muerte ni de la forma en que fueron encontrados los restos de Laundrie, pero sí de las probabilidades que estén descompuestos y el material sea difícil de manipular para obtener las respuestas necesarias. Archivado como: Brian Laundrie investigación

Aunque, los internautas e incluso medios de comunicación, han mencionado que la libreta y mochila que se hallaron en la escena de la muerte del joven, podrían ser la pauta para que se resuelva uno de los casos más populares en los últimos meses y quizá, en el año. La familia Petito, sigue buscando la justicia que no pudo obtener su hija. Archivado como: Brian Laundrie investigación

Brian Laundrie investigación: Laundrie estaba de duelo, ¿por la muerte de Gabby?

En una nueva entrevista que el abogado de la familia Laundrie ofreció a ABC News, mencionó que Brian antes de su desaparición se había mostrado bastante ‘afligido’ y molesto en casa de sus padres, como si estuviera de duelo. El abogado, confesó que fue Chris quien le decía que estaba sumamente arrepentido de dejar salir a su hijo en tales condiciones y que si lo ‘hubiera’ detenido, la situación sería diferente. Archivado como: Brian Laundrie investigación

“Ellos me dijeron que su hijo Brian, estaba muy triste y molesto al momento de partir. Que ellos no tenían el control en esos momentos e inclusive, Chris se colocó en la puerta para pedirle que parara, pero él no lo hizo. Él desea haberlo detenido.”, confesó Steve Bertolino al medio de comunicación; esto sucedió el 13 de septiembre, siete días antes de que se confirmara la muerte de Petito. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUI