Luego de que se encontraran los restos de Brian Laundrie en la Reserva de Florida, surgen reveladores detalles

La psíquica Vieira Vidente revela que “hay algo oculto” en este caso

“Los mismos padres hallaron los huesos y ese es el primer indicio de sospecha”, dicen usuarios ¿Qué estará pasando en realidad? Luego de que se encontraran los restos de Brian Laundrie en la Reserva de Florida, la reconocida psíquica Vieira Vidente revela que “hay algo oculto” en este caso, Sus seguidores le dan la razón y uno de ellos comentó que le parece sospechoso que “los mismos padres” son los que hayan encontrado los huesos. Relacionado Partes del cuerpo de Brian Laundrie fueron descubiertos en el lugar donde sus papas dijeron a la policía que buscaran ¿Presentía su muerte? Aseguran que Vicente Fernández se despidió de Martín Urieta con ‘escalofriantes’ palabras (FOTOS) Familia de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, reacciona después del asesinato accidental de Alec Baldwin Cabe recordar que después de que se diera a conocer el fallecimiento de la youtuber Gabby Petito, su novio, Brian Laundrie, nunca quiso hablar ni con las autoridades ni con la familia de quien fuera su prometida. Ahora, con el descubrimiento de sus restos, tal vez nunca se sepa que fue lo que pasó en realidad. ¿Están ocultando algo luego de que se encontraran los restos de Brian Laundrie? A través de un video que compartió en su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de un millón 100 mil suscriptores, Vieira Vidente no esperó mucho tiempo para revelar que muchos de sus seguidores le pidieron que le hiciera la lectura de cartas al novio de Gabby Petito, pues varias personas piensan que en realidad no está muerto. “Cuando hice el video de Gabby Petito, recuerdo que dije que él (Brian Laundrie) iba a ir preso, Ahora, aquí hay, lo que yo vi en las fotos y muchas cosas, hay ‘gatos encerrados’. No es que yo no le acerté o me equivoqué, vamos a ver que tienen qué decir mis muertos y mis ángeles”, comentó la reconocida psíquica.

Vieira Vidente se emocionada por lo que sale en la ‘tirada’ de cartas a Brian Laundrie “Las cartas me están diciendo, y mis ancestros, que aquí hay una mujer en el poder, una mujer blanca, de piel clara y canosa, con un hombre también, una pareja. Una persona que le da la espalda a ambos padres, ese es Brian (Laundrie), y una persona de piel clara y rubia, como era Gabby (Petito)”, comenzó diciendo la psíquica. De inmediato, Vieira Vidente compartió que en sus cartas se puede ver a Brian de espaldas “agarrando camino” e irse: “Aquí hay ‘gatos encerrados’, yo lo presentía. Por primera vez en la vida que yo hago una segunda ‘tirada’ de las cartas de esta magnitud de esta manera”. Aún faltaría más por decir de parte de esta “muertera de nacimiento”.

Vieira Vidente tiene el fuerte presentimiento que Brian Laundrie sigue con vida A diferencia de otras ocasiones, en las que ha dicho con toda seguridad cuando una persona ya no se encuentra con vida, ahora la psíquica dice que tiene el presentimiento que el novio de Gabby Petito sigue con vida, por lo que los restos que se encontraron en la Reserva de Florida no serían los de él. “Aquí me sale El sol (refiriéndose a una carta) de frente de la familia de él. Él se está riendo y burlando de la justicia, pero él se siente destruido por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha estado haciendo y porque él no está tras las rejas”. En otras palabras, Vieira Vidente aseguró que Brian Laundrie está “vivito y coleando”.

De forma contundente, la psíquica dice que la policía no está ocultando al novio de Gabby Petito Antes de continuar con su lectura de cartas, la psíquica Vieira Vidente afirmó que la policía no está ocultando al joven, si no que se trata de algo más: “Yo no veo que la policía esté ocultando nada, la policía hizo su trabajo, hasta a ellos les vieron la cara, los padres y Brian”. Ahora, mostraría una carta que no dejaría duda alguna de sus palabras. “Él aparece encima de un bote, saliendo. Yo si veo, que dónde él está, él no se fue por aire, él se fue por tierra. Él es una persona muy inteligente, no digo ‘era’ , y tenía planeado lo que le iba a hacer a Gabby porque ya se sentía presionado con tanto drama que ya no podía ni respirar, se sentía sofocado”.

Vieira Vidente dice que Brian Laundrie se sentiría una especie de ‘rey’ Ya casi para finalizar con su lectura de cartas, donde ha dejado claro que Brian Laundrie sigue con vida, Vieira Vidente dice que el novio de Gabby Petito se siente una especie de ‘rey’: “Él si evadió la justicia y la muerte, él era muy inteligente para quitarse la vida, porque si él lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho el mismo día que se lo hizo a ella”. Antes de proseguir, la psíquica quiso confirmar algo que presiente con una nueva lectura de cartas: “Los restos de los huesos que encontraron, los dientes sí son de él y pudo haberse cortado un brazo, prefirió él estar manco o sin un pie antes que estar tras las rejas”. La psíquica comentó que muy rara vez se equivoca con sus lecturas de cartas.

Vieira Vidente asegura que los padres del joven “tienen mucho qué ver” con este escabroso asunto Otra carta le indica a la reconocida psíquica que los padres de Brian Laundrie “tienen mucho qué ver” con este escabroso asunto: “Ellos no querían hablar al principio, él supuestamente estaba desaparecido, pero todo esto ha sido planeado desde hace tiempo con los papás. Esos dientes son de él, parte del hueso si es de él, pero yo no lo siento muerto”. “Aquí los padres sabían donde estaba supuestamente Brian, donde pusieron la caja de dientes, es que aquí hay algo, yo no puedo hablar mucho, pero cómo me gustaría que la justicia no les quitara los ojos de encima al papá y a la mamá, ellos saben la verdad, ellos saben lo que hicieron, lo están escondiendo, yo no veo ese dolor de padres”.

“Brian prefiere que lo den por muerto” Y en lo que nadie hubiera imaginado, la psíquica aseguró, leyendo más cartas, que el novio de Gabby Petito prefiere que lo den por muerto antes que estar tras las rejas: “La luna está del lado de él, es su fuerza, él sabe lo que está haciendo, tenía un ‘dinerito’ ahorrado y la familia también para darle a él todo este tiempo, él está vivo”. Para terminar, Vieira Vidente expresó que sus seguidores le hicieron la observación que es muy raro que ella se equivoque en su lectura de cartas, en este caso, que había dicho que Brian Laundrie caería preso: “Los papás tenían todo planeado, dijeron que harían tiempo y se quedarían callados para hacer las cosas a su manera”, finalizó.

“Yo pienso que su familia lo ayudó a desaparecer”, dicen seguidores de Vieira Vidente sobre lo que está pasando con Brian Laundrie Seguidores de la vidente no quisieron quedarse con las ganas de opinar sobre lo que dijo de Brian Laundrie: “Y qué tal que los primeros que encontraron los supuestos restos fueron sus papás, qué casualidad”, “Dios le dé el descanso eterno a ella, conformidad a su familia. Yo pienso que su familia lo ayudó a desaparecer”. “Es que todo está raro, los mismos padres hallaron los huesos y ese es el primer indicio de sospecha. Por ahí ví en una noticia que un oficial ya retirado quería volver para investigar a los padres… Ya que él dice que en lugar de las autoridades centrará su atención en los padres”, “Desde que salió la noticia de que eran sus restos me resultó sospechoso”.

Varias personas no creen que Brian Laundrie esté muerto Por otra parte, una seguidora de Vieira se expresó de la siguiente manera: “Yo también no creí nada de que está muerto y la policía tan conforme, qué coraje me da”, mientras que alguien más dijo: “Eso es lo que yo sigo pensando, que no está muerto, y los papás más metidos en este problema que nada”. “Pienso lo mismo, no tendría sentido que los Laundrie contraten servicios de un abogado, quizás para armar una sólida coartada. Incluso la sustracción de dinero de las tarjetas de Gaby. Más la actitud sospechosa de los padres, tantas coincidencias, a la vez, tantas ambigüedades. Espero que no quiten los ojos de encima a este caso”.