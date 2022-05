Branda Zambrano habla en exclusiva para Mundo Hispánico

La segunda eliminada de la Casa de los Famosos 2 rompe el silencio

La mexicana desenmascara a Niurka y a Nacho Casano Brenda Zambrano rompe silencio. Tras dos semana de polémica en el reality show más esperado por todo el país, La Casa de los Famosos 2, se ha dado a conocer que la segunda eliminada fue una de las artistas más polémicas en el programa, la influencer mexicana, Brenda Zambrano, fue la siguiente en abandonar la casa Ahora, la experta en realitys habla en exclusiva para Mundo Hispánico, y rompe el silencio sobre lo que ocurre en la famosa casa donde varias celebridades están encerrados y vigilados las 24 horas. Incluso se atrevió a desenmascarar a Niurka Marcos y a Nacho Casano, quienes actualmente se encuentran en el show de Telemundo. ¿Cuéntame que aprendiste de Dany, qué te llevas de ella? “A Dany y a mi nos unen muchas cosas en común, hay un caso en especial que a las dos nos pasó, tenemos como un carácter muy parecido que cuando explotamos lo hacemos y nos ponemos la venda y nos vale todo, la quiero mucho, le agarre un gran cariño”. “A Laura, dios mío que ser tan maravilloso es, de verdad la gente que juzga a Laura de mala persona y mil cosas, creo que están conociendo a una Laura realmente como es en la Casa de los Famosos. Por que ahí las caretas se caen rápido, y Laura no es actriz para andar fingiendo quien no es. Es maravilloso llevarme a dos grandes amigas y también a Julia”.

Brenda Zambrano rompe silencio: Laura dijo que iba a vengar tu salida, ¿Qué opinas de eso? "Ojala y ya se ponga las pilas y ya no se deje envolver por Niurka, porque es ahí como un amor-odio entre Niurka y Laura, se la ganan fácilmente como que la tratan de convencer a veces las personas de lavarle el coco, espero y no caiga. Laura es una mujer muy inteligente y tiene que saber ya de 'aquí si confió y aquí no'". ¿Te decepciono un poco Niurka?: "A Niurka no la conocía personalmente, a su hija (Romina) si, yo pensé que iba a ser una conexión increíble, porque yo era su fan, yo la admiraba, es super directa, dice las cosas en la cara, no le tiene miedo a nada. Y cuando yo salgo y me doy cuenta de los comentarios negativos, no creíamos que era doble cara, pero salgo y me llevo esa sorpresa.

Brenda Zambrano rompe silencio: "Me tengo que defender" "Niurka nunca me sacó de su boca desde el día uno hasta que me fui, y siguió hablando de mi y si fue como 'no te acercaste conmigo a platicar, a preguntar si algo te desagradaba de mi' y lanzarles los mensajes a su hija Romina. Si me saca de onda porque yo a su hija de verdad la admiro, la respeto, la quiero, es una gran chica, conmigo se ha portado super bien, es un ser maravilloso la Romina que yo conozco". "Yo se que a la mamá la protegemos y vamos a mete las manos al fuego por ella, yo respeto si ella se aleja de mi, porque primero es la familia. Creo que es una mujer muy inteligente, y yo creo que en algún momento se va acercar a mi, pero va a saber que su mamá hizo unos comentarios que no estuvieron bien, creo que una mujer muy madura y va entender la situación. Yo respeté a Niurka por que es la mamá de una de mis amigas y ya saliendo y ver todo esto no me pude quedar callada, me tengo que defender".

¿Niurka intentaba manejar las mentes de los demás? "Yo creo que Niurka es de las personas que siempre quiere tener la razón, que tu le des la contraria y se moleste y quiera tener la razón. No siempre puedes tener la razón, creo que a lo mejor era un poco por ahí los conflictos, no tuve un acercamiento así con ella". "Los pocos acercamientos yo lo sentí en la Casa de los Famosos el click y afuera es totalmente diferente. Entonces en la Casa de los Famosos yo no sentí química con ella y eso de estar criticando los cuerpos ajenos no está bien. Decirle feo a una persona tampoco está bien, más cuando es un programa familiar".

¿Qué percepción tienes de Nacho Casano? "Es un machista, el tipo me escribe desde el 2013, ahí están las pruebas en su Facebook personal, yo todavía no estaba en este medio muy popular. Estaba en un medio en provincia, tengo amigas que me han enseñado conversaciones de que él les escribía y muchas cayeron en las manos de Nacho". "Entonces, como yo no caí, si empezamos a hilar, a armar ahí, yo creo que si esta resentido de que nunca le seguí la corriente, porque a lo mejor él se cree el galán, el inteligente y obviamente yo dije 'hay no cero' y más cuando una amiga me platicó sus historias que no es bueno en la cama, yo dije 'menos'".