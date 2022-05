Laura no se quedará de brazos cruzados

Pero quien no se aguantó con las ganas de expresar su descontento tras la salida de su amiga, fue Laura Bozzo, quien lanzó una amenaza y dijo que las cosas ahora sí se pondrán buenas, pues nadie podrá contra ella. “Por ti Brenda y por Mayeli, esta semana van a conocer quien car#$% es Laura Bozzo”, dijo la conductora y abogada.

“Esto se va a poner pero color hormiga, ¿A mi me van a hacer de tonta?, yo ya desperté, ahora soy tolerante, me controlo a mi misma, me voy a defender y a la gente que amo”, pero no me van a agarrar de tonta”, afirmó Bozzo. Prosiguió diciendo que la otra semana las cosas se pondrán muy intensas. (VIDEO AQUÍ) Archivado como: Brenda Zambrano es expulsada