Brenda Kellerman publicó un desgarrador mensaje dirigido a su bebé

Esto sucedió a 5 meses de la muerte de su pequeño hijo

La pareja de Ferdinando Valencia conmovió hasta las lágrimas a sus seguidores

Brenda Kellerman, esposa de Ferdinando Valencia le dedicó un sentido mensaje a su bebé Dante, quien falleció hace 5 meses y tocó las ‘fibras’ de sus seguidores.

La pareja del actor Ferdinando Valencia demostró que como muchos suponían, el dolor que siente tras el sensible fallecimiento de su bebé hace 5 meses no ha desaparecido.

Pero para conmemorar de la forma más positiva posible, los 5 meses de la partida de Dante, Brenda Kellerman publicó una fotografía inédita que causó gran revuelo entre sus seguidores.

En la imagen se puede ver a Tadeo, el mellizo de Dante, sentado, con una atenta mirada y un bello conjunto en color café.

Y en la edición de la foto apareció un bello ángel, que simboliza a Dante, dándole un beso a su hermano en una conmovedora escena.

Brenda Kellerman abrió su corazón y para acompañar la postal escribió un sentido mensaje dirigido a su hijo.

“Mi enano, mi ángel hermoso, mi Dante como te extraño mi amor, te amo con todo mi corazón mi amor y gracias por darme tanto aprendizaje de vida”, comenzó escribiendo.

Posteriormente, la pareja de Ferdinando Valencia se inspiró y tomó el papel de Tadeo para mandarle un mensaje a su fallecido hermano.

“Yo tengo un ángel en el cielo, que se fue mucho antes de lo que esperaba, pero no importa cuánto tiempo pase siempre te amaré hermanito Dante”, fue el texto con el que finalizó el mensaje.

Al poco tiempo, los seguidores no tardaron en hacerse presentes en la sección de comentarios.

Destacó que Brenda Kellerman tocó las fibras más sensibles de sus fans y estos no dudaron en enviarle caritas con lágrimas.

Pero los mensajes positivos dominaron en su totalidad la sección de comentarios.

“Qué hermosos angelitos”, escribió un usuario.

“Eso es, un ángel hermoso que jamás te dejará. Ánimo y que Dios los bendiga”, fue otro de los mensajes.

“Bella imagen”, le dijo otro más.

Y una seguidora más enfatizó la belleza de los bebés de Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia: “Definitivamente, la imagen más bella que he visto. Hermosos tus bebés”.

Sin embargo, los mensajes ‘agrios’ se hicieron presentes como en ocasiones anteriores.

“Muy lindo todo, pero ella tiene que dejar descansar a Dante. Yo pasé por lo mismo, yo perdí a dos, una niña y un niño de 5 meses y solo Dios tiene el control”.

No obstante, los seguidores de Brenda Kellerman se encargaron a de calmar los ánimos.

“A ti qué te importa lo que ella haga… si no te gusta sácate de aquí”, “Cada quien lleva el duelo como puede, a ti en qué te afecta, nunca falta la vieja incómoda”, “Es su hijo, le duele a ella, no a usted. Qué gente tan desubicada en la vida, no todos somos iguales”, “Es muy respetable que tú pudiste dejar ir a tus hijos sin problema, pero eso no quiere decir que Brenda Kellerman lo esté haciendo mal. Cada quien recuerda a sus seres queridos”, “Déjala que viva el duelo a su manera”, se pudo leer.