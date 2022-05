En este inicio de semana, los jugadores de beisbol de los Bravos de Atlanta aseguran que pasaron un terrible momento cuando se hospedaron en un Hotel supuestamente embrujado. De acuerdo a la versión de los jugadores afirman que no la pasaron del todo bien en el inmueble mencionado.

A través de las redes sociales han estado circulando grabaciones donde se puede observar una actividad paranormal, pero no se puede saber si en realidad el video es verídico o fue editado para su conveniencia. Las opiniones están divididas sobre la existencia de lugares embrujados en el país.

Bravos Atlanta Hotel embrujado. Se han dado a conocer varios casos de sucesos paranormales en distintos hoteles de los Estados Unidos, en los huéspedes afirman haber vivido un momento de terror en el inmueble. Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado la existencia de supuestos espíritus en lugares que supuestamente están embrujados.

Algunos jugadores no pudieron ducharse en el Hotel Pfister, que ya es famoso entre los peloteros por supuestamente estar embrujado. Bryce Harper, Michael Young y Pablo Sandoval se encuentran entre los jugadores que afirman haber tenido encuentros con fantasmas en el hotel de 129 años, según Fox 6 Now. Archivado como: Bravos Atlanta Hotel embrujado

“Fui al baño y encendí la luz, y no sucedió”

Fue este lunes, cuando los Bravos estaban más preocupados por los interruptores de luz que por los espíritus enojados. “Fui al baño y encendí la luz, y no sucedió”, dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker, antes del partido del equipo contra los Cerveceros el lunes por la noche.

“A media mañana, estaba pensando que si no me apuraba y me metía en la ducha, se acabaría toda el agua caliente, y así fue. Tomé una ducha fría. Pero tenía agua. En otras partes del lugar, el agua se fue cuando se fue la luz”, agregó el manager sobre el sitio que supuestamente estaba embrujado. Archivado como: Bravos Atlanta Hotel embrujado