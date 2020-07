Brasil alerta sobre otra pandemia si no se controla nueva gripe porcina.

El virus, que se trasmite a los humanos a través de los cerdos contaminados, fue descubierto recientemente en el estado brasileño de Paraná.

La especialista explicó que los virus de influenza suelen ser altamente contagiosos.

Marilda Siqueira, directora del Instituto Oswaldo Cruz (IOC), fue quien informó sobre una variante de la influenza A H1N2.

Alerta de nueva pandemia

La viróloga alertó que en caso de que esta ‘gripe porcina’, como también se le conoce, no fuera controlada podría terminar convirtiéndose en otra pandemia.

Sin embargo, también aclaró que según lo que hasta ahora conocen de esta variación no tiene la misma capacidad de propagación que tiene el coronavirus.

“Toda la evidencia que tenemos es que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos, y no se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite fácilmente. Tendría que someterse a mutaciones que le dieran la capacidad no solo de saltar entre especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie”, dijo en una entrevista con el medio local O Globo.

Hasta ahora, Brasil se ha mantenido como uno de los focos de contagio de Covid-19 más riesgosos de América Latina.

El país ya ha reportado unos 2,5 millones de personas positivas al virus.

Este no es el único país que, en medio de una pandemia por coronavirus que ha afectado a todo el mundo, advierte sobre otro riesgo para la humanidad.

Recientemente, China llamó la atención al dar a conocer una noticia similar por una “neumonía desconocida”.

China advierte sobre nuevo virus desconocido más mortal que el coronavirus

La embajada de China en Kazajistán advirtió en un comunicado sobre un nuevo virus registrado en el país que ha cobrado la vida de más de 1.700 personas en lo que va de año, de acuerdo con El HuffPost.

China indicó que esta “neumonía desconocida” es más mortal que el coronavirus. De acuerdo con la embajada, las regiones de Atirau, Aktobé y Chimkent registraron un aumento considerable desde mitad de junio donde solo en ese mes la enfermedad causó 600 muertes.

El Departamento de Salud del país asiático y otros organismos pertinentes están realizando una investigación exhaustiva para determinar la naturaleza del virus que causa la neumonía, sin embargo no han tenido éxito hasta el momento, reseñó CNN.

“La tasa de mortalidad de esta enfermedad es mucho más alta que la del nuevo coronavirus”, aseveró la embajada china luego de recomendarle a sus ciudadanos que dupliquen las medidas de prevención, según el diario asiático South China Morning Post.