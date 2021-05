Desconsolada, la madre del niño que murió en la tragedia del metro dice “me lo mataron”

Despiden con misa al niño Brandon Giovanny

Su padre se encuentra aún en el hospital

Desconsolada, la madre del niño de 12 años que se convirtió en una de las víctimas de la tragedia del metro en México, encabezó su funeral. “Nada me va a devolver a mi hijo. Me lo mataron. Nada me devuelve a mi hijo. Que quede en la conciencia de las personas y ojalá que el karma se los cobre donde más les duela. Así como a mí me arrebataron a mi hijo”, fueron las palabras de Brandon Giovanny Hernández Tapia.

Desencajada, Marisol Tapia, madre del menor, recordó que ya tenían planes para el próximo lunes, cuando en México se celebra el Día de la Madre: “Teníamos planes para el 10 de mayo. Íbamos a ir a pasear ese día. Estaba juntando lo del regalo de su mamá. Y ahora lo voy a enterrar”, dijo la mujer de acuerdo con el sitio de noticias SinEmbargo.mx.

Brandon Giovanny: La tragedia que le arrebató la vida

El niño de 12 años estuvo desaparecido por casi 24 horas tras el desplome de un tramo del Metro en Ciudad de México, su madre localizó su cuerpo el martes cuatro de mayo en una morgue del oriente de la Ciudad de México, según confirmó la Fiscalía General de Justicia local.

Brandon Giovanny Hernández Tapia había sido reportado como desaparecido y según informó en Twitter la Fiscalía capitalina, “fue identificado por familiares en oficinas forenses de la institución en la alcaldía de Iztapalapa, fallecido por los hechos ocurridos en la Línea 12 del Metro”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ