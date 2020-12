Brandon Bernard fue ejecutado por su implicación en el asesinato en 1999 de un matrimonio de religiosos en Texas

Se le inyectó una dosis letal en la cárcel de Terre Haute (Indiana)

Sus últimas palabras fueron “lo siento”, en alusión al crimen del que se le acusó

Pese a objeción de la estrella Kim Kardashian, Brandon Bernard fue ejecutado por el Gobierno, es el segundo implicado condenado a muerte por el asesinato en 1999 de un matrimonio (Todd y Stacie Bagley) de religiosos en Texas, de acuerdo a información de la agencia EFE y Daily Mail.

Fue a las 21:27 hora local (04:27 del viernes GMT) que registró su deceso, luego de que se le inyectó una dosis letal en la cárcel de Terre Haute (Indiana), de acuerdo a información oficial de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo al portal de Daily Mail y CNN, sus última palabras fueron “lo siento, desearía poder recuperarlo todo, pero no puedo”, y agregó: “Esas son las únicas palabras que puedo decir que capturan completamente cómo me siento ahora y cómo me sentí ese día”.

El caso de Bernard atrajo los reflectores de los medios de comunicación ya que la estrella de televisión Kim Kardashian, quien ha destacado por su interés en el sistema criminal de justicia, abogase al presidente saliente, Donald Trump, por la conmutación de su condena.

“Si bien Brandon participó en este crimen, su papel fue menor en comparación con el de los otros adolescentes involucrados, dos de los cuales ya salieron de la cárcel y están en casa”, consideró Kardashian en uno de infinidad de mensajes a través de las redes sociales.

Bernard estuvo señalado junto a otras amistades en el crimen en junio de 1999 de Todd y Stacie Bagley, un matrimonio de predicadores de Iowa que viajó a Texas para un acto religioso.

Los supuestos implicados, encaminados por Christopher Vialva, detectaron que los Bagley se detuvieron para utilizar una cabina telefónica para pedirles hacer autoestop.

Dentro del vehículo, los presuntos implicados sometieron a los Bagley y los metieron en la cajuela en lo que iban de cajero en cajero automático para sacar todo el dinero de sus tarjetas de crédito e ir a una tienda de empeño para dejar el anillo de matrimonio de Stacie.

El expediente del Departamento de Justicia, establece que dentro de la cajuela, “la pareja habló con sus secuestradores sobre Dios y suplicó por sus vidas”.

Sin embargo, no escucharon: Christopher Vialva abrió la cajuela y les disparó, de manera posterior encendieron con fuego el automóvil. Lo más impactante de todo es que de acuerdo a la acusación, Stacie Bagley estaba viva cuando le prendieron fuego al automóvil.