Así el tapatío queda en tercer lugar del mundo, por lo que ahora le tocará remar contra la corriente si quieres recuperar ese puesto que por algún tiempo le correspondió, sin embargo, no será fácil, pues el primer paso que tiene que dar es la revancha contra el ruso Dimitry Bivol y no será un boleto nada fácil de conseguir en el boxeo para Saúl Canelo Álvarez.

Con su triunfo, el ruso se adjudicó la posición número seis del ranking mundial, sin embargo, los expertos reconocieron que el mexicano peleó en una división que no es la suya, aunque no fue impedimento para que le quitaran la corona del boxeo mundial y de los libra por libra.

Boxeo Saúl Canelo Álvarez: ¿PORQUÉ PERDIÓ EL MEXICANO?

“Creo que si ‘Canelo’ hubiera usado su jab de manera efectiva, fuerte, el rival no hubiera podido acercarse. Entró porque no se preocupaba por el jab de ‘Canelo’. Eso le permitió ser más agresivo y valiente. Sin jab, no tienes defensa; sin el jab, van a terminar entrando y fue lo que pasó”, fue el análisis de Tyson.

El consejo que más recalcó fue el del jab, incluso en el video se ve al ex boxeador practicar con un costal.

“La próxima pelea, usa el jab y es una pelea distinta. Es muy básico. Con el jab, te mueves, anticipas las combinaciones. Si usa el jab, habría sido una pelea distinta”. “Canelo” tendrá una revancha, así venía estipulado en el contrato de la pelea, Bivol estaría dispuesto a pelear, pero buscará un pago de bolsa garantizada mayor al recibido el sábado pasado.