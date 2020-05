El boxeador mexicano Jorge “El Travieso” Arce revela que fue levantado por los narcos

Asegura que conoció a “El Chapo” Guzmán y a Ismael “El Mayo Zambada

Lo llevaron a una fiesta a la que asistieron varios narcotraficantes

El boxeador mexicano Jorge “El Travieso” Arce recordó en una entrevista que en algún momento de su carrera fue levantado por miembros del narcotráfico y que conoció a los capos Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada, de acuerdo a información que se publicó en el portal de noticias deportivas MedioTiempo.

El deportista confesó para su público que en la cima de su carrera, fue víctima de un plagio de parte de los jefes de los cárteles más poderosos de México, para que conviviera con ellos.

Reveló que tras participar en el año 2003 en el reality show conocido como Big Brother, unos hombres con uniformes de policías lo acorralaron y se lo llevaron.

No solamente es Travieso, súmenle AVENTURERO 😱😨 https://t.co/T2gdNsK69l — MedioTiempo (@mediotiempo) May 26, 2020

Ante el temor de que algo malo le sucediera, “El Travieso” Arce optó por acceder a la petición de los sujetos y lo subieron en un vehículo.

Su sorpresa fue mayor cuando llegó a un lugar en el que había una tremenda fiesta, en la que participaban muchas personas ligadas al narcotráfico.

En una entrevista que concedió para el periodista deportivo Javier Alarcón, el pugilista mexicano confesó los momentos difíciles que vivió.

“Están a punto de hacer la serie de mi vida y cuando hagan la serie de mi vida voy a contar todo, pero cuando salí de Big Brother estaba mi fama a todo lo que daba, parecía Luis Miguel, donde llegaba toda la gente se amontonaba y todo”.

Agregó: “Entonces un día me hizo la parada una policía, me llevaron, me vendaron los ojos y me dijeron que me querían saludar y me llevaron a un rancho, no supe dónde porque me vendaron los ojos y que me querían saludar que no me iba a pasar nada y pues fui, ni modo de decir que no era gente armada”.

En medio de la entrevista, el boxeador mexicano que fue levantado dijo: “Me saludaron y saludé a toda la gente. Todos los nombres que te puedas imaginar ahí estaban. Cuando saludaba pensaba ‘yo lo he visto’ mientras me decían ‘campeón, te queremos, prepárate, cuídate que te apostamos'”.

“Conviví con ellos un rato y me dijeron ‘¿Qué quieres?’ Me acuerdo que tenían una camioneta una X5 con un moño rojo ahí y le dije ‘¿Y esa camioneta?’, entonces ellos dijeron ‘es para usted’, luego dije, ‘no cómo que para mí’, ‘sí se la compramos entre todos, cooperamos'”.

Luego dijo el boxeador: “No yo no puedo agarrar esa camioneta la tenencia no voy a alcanzar pa’ pagarla, entonces no la acepté y luego me dice ‘¿Qué es lo que usted quiere?’ y le dije lo único que quiero es que me lleven a donde me recogieron sano y salvo a ahí me dejen, lo demás no pasa nada”.

Y al final comentó: “Y no les acepté el regalo y me regresaron y aquí estoy mira, vivito y coleando todavía”.