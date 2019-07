Página

1 de 3

Familia devastada luego de que ICE arrestara a boxeador hispano de Atlanta

El boxeador profesional se encontraba de vacaciones en Miami

Su esposa es ciudadana estadounidense, así como el hijo que tienen en común

Dos semanas atrás este boxeador hispano celebraba haber ganado su primer campeonato como peleador profesional. Había vencido a un luchador invicto y llevaba 10 semanas entrenando. Ahora su familia está devastada luego de que ICE arrestara al boxeador hispano.

Pero ya su pelea no es en el cuadrilátero sino contra las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Abel Aparicio fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Miami (ICE, por sus siglas en inglés) en una parada de tráfico. Según declaraciones de su esposa, Shelby Carter, tras varios meses de intenso entrenamiento para el campeonato que logró conquistar, se encontraba descansando con varios amigos en Florida.

13 años tenía Abel cuando llegó a este país sin autorización. Está casado con una ciudadana estadounidense con quien tiene un niño y el boxeo es su pasión.

Tras la noticia, su familia está devastada. Al dolor se suman sus compañeros de gimnasio y entrenadores, quienes lo han acompañado y motivado desde su primer golpe.

Carter explicó que todo se desvaneció para ella cuando se enteró de la detención de su esposo a causa de no poseer identificación. Según su testimonio, las autoridades detuvieron el vehículo y solicitaron la identificación de todos los pasajeros. Aunque Aparicio no estaba manejando, al no tener una credencial válida, los agentes llamaron a los oficiales de inmigración.

Abel se enfrenta a la deportación desde el Centro de Procesamiento Krome en Miami. Él y su hermano pequeño llegaron a Estados Unidos hace 22 años.

Luego del arresto de Abel se creó una cuenta de GOFUNDME con el fin de recaudar dinero para el pago de abogados.

Archivado como: Familia devastada luego de que ICE arrestara a boxeador hispano de Atlanta.