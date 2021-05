Félix Verdejo está casado, pero conocía a Keishla Rodríguez desde la escuela secundaria y se mantuvo en contacto con ella, contó Keila Ortíz Rivera, la madre de la víctima, a reporteros locales, de acuerdo con la reseña de The Sun.

El cuerpo de Keishla Rodríguez Ortiz fue hallado en una laguna en San Juan, Puerto Rico, el sábado, dos días después de que su familia la denunciara como desaparecida, recapituló el diario The Sun el lunes.

La última llamada

“Ayer (jueves) hablamos a las 7:00 am, ella me dijo: ‘mami, viene Félix a ver la prueba de embarazo, pero la de sangre’. Yo le dije: ‘chica, ten cuidado’, porque él ya la había amenazado con que no tuviera al bebé, que él tiene a su familia, que es un boxeador, que es una figura pública”, expresó la madre al medio local El Nuevo Día.

Rivera mencionó que recibió una segunda llamada poco más de dos horas después, pero esta vez de su otra hija quien le contaba que Keishla no había llegado al trabajo, lo que le pareció extraño.