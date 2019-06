Botox y rellenos faciales en promoción por el mes de los padres

Contenido publicitario por Bella Donna Med Spa

El Botox como tratamiento para reducir o desaparecer arrugar y líneas de expresión

Botox es el nombre comercial de la toxina botulínica, y es producido por la bacteria Clostridium botulinum. C. botulinum se encuentra en las plantas, el suelo, el agua y los intestinos de los animales. Este químico bloquea el neurotransmisor acetilcolina, causando parálisis muscular que dura varios meses. El Botox es una sustancia altamente venenosa que afecta el sistema nervioso. ¡Pero OJO! Cuando se usa para disminuir la apariencia de las arrugas, este se administra en dosis muy pequeñas. Y hasta se usa para tratar algunas afecciones médicas. El efecto de la parálisis muscular es cómo una inyección de Botox reduce las arrugas y arrugas que ocurren naturalmente cuando hacemos ciertas expresiones (y simplemente, el envejecimiento). En algunos casos, Botox puede incluso prevenir un mayor arrugamiento. Muchos pacientes y sobre todo la gente que no lo ha usado todavía se pregunta si el Botox es seguro o si representa algún peligro para la salud. Pues bien, los investigadores consideran que el Botox es relativamente seguro en comparación con otros procedimientos cosméticos más invasivos. Es cierto que los pacientes que reciben inyecciones de Botox pueden presentar afectos secundarios molestos como:

reacciones alérgicas, erupción, Comezón, dolor de cabeza, dolor de cuello o espalda, rigidez muscular, dificultad para tragar, falta de aliento, náusea, Diarrea, dolor de estómago, pérdida de apetito. No significa que todos los pacientes presentaran estos efectos, de hecho, pueden no presentar ninguno. Lo mas importante es acudir a un doctor certificado y con mucha experiencia en la materia. La Doctora Juana Sanchez de Bella Donna Med Spa, ha atendido pacientes en Norcross, Georgia y el área de Atlanta por años, y tiene innumerables casos de éxito.

El tratamiento con inyecciones de Botox es mínimamente invasivo y la persona puede ver los resultados desde tan pronto como al tercer día de aplicación. Todas las personas son diferentes y el tiempo puede variar, pero en general, veras tu cara libre de arrugas y líneas de expresión en muy corto tiempo, sin tener que someterte a una operación.

¿Es este un tratamiento permanente?

No, los efectos del Botox se acaban aproximadamente a los 4 meses de aplicación. Por eso se recomienda repetirlo un par de veces en el ano y así lograr la apariencia que quiere con su piel por más tiempo. cada persona responde diferente, pero es importante tener claro que una sola aplicación de Botox no durará para toda la vida.

http://lavistanorcrossclinic.com/