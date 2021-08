Sin embargo, la reacción más importante no se supo al momento, la de la novia, ya que ella decidió que la ceremonia siguiera adelante, pese a que su prometido estaba en muy mal estado, ¿Se habrá aprovechado de eso para que no se arrepintiera?

Mientras se llevaba a cabo la ceremonia, se lograban escuchar algunas risas de los presentes, quienes no perdieron la oportunidad de grabar todo el tiempo para poder subirlo a las redes, por lo que hoy el material se ha vuelto viral.

Los hechos al parecer sucedieron en Rusia, cuando en el momento de dar el sí, el joven es sostenido por uno de sus amigos de mayor tamaño, ya que no podía sostenerse en pie, entonces requirió la ayuda de alguien más.

Varias fueron las opiniones que dejaron en la red todos los internautas, desde risas, burlas, críticas y sorpresas, sobre todo porque la mujer no se opuso a que se casaran, puesto que ya estaban comprometidos y no había problema.

Hasta el mediodía de este 19 de agosto de 2021, el video tenía más de 25 mil reacciones de me gusta y más de mil 700 comentarios y además se había compartido en más de 25 mil ocasiones, motivo por el cual se convirtió en viral.

Fue el usuario @lordofelfs76/tiktok quien publicó el video y mucha gente comenzó a criticar: “La novia debió casarse con el que sostiene al novio, atento y responsable”, “no estaba borracho, los hermanos de la vieja porque no se quería casar”.

La información fue publicada en el portal de noticias Debate, y el video se viralizó por la pifia que cometió el hombre, que no dejó nada contenta a su pareja, pero a los invitados causó gran sorpresa y hasta varias burlas que no pasaron desapercibidas.

Pero no es la primera boda en que algo curiosos sucede, ya que hace unas semanas se publicó que en México, la boda es día más importante en la vida de una pareja, pero ¿Qué pasa cuando uno de ellos se equivoca y en lugar de seguir los protocolos se equivoca? Eso le sucedió a un hombre que por algún descuido, provocó la polémica en las redes sociales.

Fue la usuaria @Lulycantu quien a través de su cuenta, publicó lo siguiente de la boda: “Recomendación, no se pongan nerviosos a la hora de estar en el altar”, por lo que se convirtió en el momento más chusco del video y tuvo varios comentarios.

Incluso a manera de broma la mujer dijo al padre: “ya no quiero padre, ya me voy”. Este material audiovisual fue publicado en Tik Tok y rápidamente fue uno de los más vistas, provocando la risa de todos los presentes y de los internautas.

De inmediato los presentes soltaron una carcajada por el gracioso hecho, que bien pudo no agradarle a la novia, ya que ninguna mujer quiere que la engañen o viceversa, sin embargo, varias personas solo lo tomaron a broma. Archivado como: Borracho en la boda

“FUE SINCERO”

Los comentarios fueron los siguientes: “Bueno él fue sincero, él sabe que está en la casa de Dios y no se puede decir mentiras”, “está buena la carcajada para una foto”, “bajo advertencia no hay no hay engaño”, “en unos años él: te lo dije”.

“Lo traicionó el subconsciente, pensando a futuro”, “cuando te casas penando en el ganado”, “qué modernos los votos”, “vengo del futuro, sí se cumplió la palabra de Dios”, “lo mismo le dijo mi tía a su esposo de los nervios y mi tío le respondió que no es necesario que se lo prometiera”, dijeron más personas. Archivado como: Borracho en la boda