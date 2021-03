Borja Voces habló en exclusiva con Mundo Hispánico

El español será el conductor de Mira Quién Baila All Stars

Mira Quién Baila Univision All Stars se estrenará el domingo, 14 de marzo a las 8 p.m.

El destacado presentador y periodista Español Borja Voces hará su debut como conductor de “Mira Quién Baila” al lado de la popular presentadora y actriz de televisión Chiquinquirá Delgado, juntos ofrecerán a los fans toda la acción desde la pista de baile.

Por primera vez, la sumamente exitosa competencia de baile presentará a un elenco completo de ocho estrellas de Univision, quienes lucirán sus mejores pasos en el escenario al representar a una obra benéfica de su selección.

“Estoy como niño con zapatos nuevos! Esta es una oportunidad de oro para que el público me conozca en otra faceta, estoy muy agradecido con el público hispano que me permite cada día cumplir todos mis sueños”, comentó Borja en exclusiva para Mundo Hispánico.“Mira Quién Baila Univision All Stars” se estrenará el domingo, 14 de marzo a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro).

Los participantes serán: el Chef Yisus Díaz, (Despierta América), Aleyda Ortiz, Sylvia Del Valle, conocida como ‘La Bronca’ (presentadora de El Free-Güey Show de Uforia); Lindsay Casinelli (presentadora de ‘República Deportiva’ y TUDN); Tony Dandrades (periodista de Primer Impacto); Víctor González (actor mexicano de Soltero con hijas); Roberto Hernández (corresponsal de Enamorándonos de UniMas) y Mariajosé Alvarado, ex participante de Enamorándonos.

En exclusiva para Mundo Hispánico se le preguntó, ¿Cómo te sientes de ser el nuevo conductor de Mira Quién Baila All Stars? “Muy afortunado y agradecido, es otro paso más en mi carrera, un paso muy grande, este era un sueño que jamás me lo había imaginado, pero como soñar es gratis, dije si me gustaría presentar algún día un formato de entretenimiento de la televisión, y la vida me premio con Mira Quién Baila, mejor imposible así que estoy muy feliz, contento y muy emocionado”.

¿Qué representa para ti estar en el lugar de Javier Poza?

“Yo soy fan de Javier Poza, tuve la oportunidad de conocerlo en un Latin Grammy en las Vegas y me pareció un tipazo, muy educado y me gusta mucho su manera de presentar, pero somos muy diferentes cada uno tiene su estilo, y me da mucho orgullo poder sustituirlo, porque es un gran periodista, conozco lo que hace en su programa de radio, es una causa de alegría poder sustituir a Javier Poza, para nada es algo negativo, y además poder robarle a esa compañera Chiqui Delgado”.

Incluso afirma que ya conocía a Toni Costa, en Madrid, hace ya varios años, y han coincido en eventos en Estados Unidos, y se han convertidos en muy grandes amigos.