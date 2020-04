El primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido trasladado a cuidados intensivos después de que su condición de coronavirus empeoró, anunció Downing Street esta noche.

El primer ministro fue transferido a la UCI en el Hospital St Thomas en Londres, a las 7:00 de la tarde (hora local) de este lunes, de acuerdo con información publicada por Daily Mail.

Boris Johnson está consciente y ha pedido al canciller Dominic Raab que lo sustituya en el gobierno.

Tras conocerse la noticia de que Boris Johnson fue trasladado a terapia intensiva, Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Mis pensamientos y oraciones están con Boris Johnson y su familia. ¡Buena suerte señor primer ministro!”, escribió Ivanka.

My thoughts and prayers are with @BorisJohnson and his family.

Godspeed Mr. Prime Minister!

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 6, 2020